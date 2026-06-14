樂悠咭限時送$100增值額 毋須額外消費 簡單3步教你申請

長者們注意，持有樂悠咭的長者及合資格殘疾人士，即日起可參加八達通自動增值迎新優惠，只需成功申請及啟用自動增值服務，並完成指定登記程序，即可獲得$100八達通增值額獎賞。優惠申請及登記期至2026年8月31日，完成首次自動增值期限則為2026年9月30日，即睇以下申請詳情。

申請自動增值兼賺信用卡獎賞

樂悠咭持有人只要綁定信用卡自動增值服務，當八達通餘額不足時便會自動增值，毋須再到便利店或客務中心充值。同時，每次觸發自動增值亦可賺取相關信用卡積分或飛行里數獎賞。

3步完成登記領取$100增值額

需於2026年8月31日或之前完成以下步驟：

步驟一：申請自動增值服務

致電八達通熱線2266 2338，或透過相關金融機構申請樂悠咭自動增值服務，並將每次自動增值金額設定為$500或$1,000。

步驟二：完成網上登記

於推廣期內到指定推廣網站登記，輸入正確的樂悠咭號碼完成申請。