Crocs 夏日玩味升級　世界盃主題 Jibbitz 與 POP MART MOLLY 聯名登場

夏天一到，涼鞋、休閒鞋和個性配件自然成為日常穿搭主角。Crocs今個6月帶來多個夏日系列，由運動風鞋款、足球主題Jibbitz鞋飾，到與POP MART人氣角色MOLLY合作的聯名設計，將舒適感、潮流感和收藏元素一次過帶到鞋櫃之中。準備投入足球盛事氣氛的球迷，則可透過Classic Clog配搭足球主題鞋飾，打造專屬打氣造型；至於喜歡潮玩與聯名收藏的讀者，Crocs x POP MART MOLLY系列亦帶來充滿故事感的選擇。

隨着足球熱潮升溫，Crocs亦把個人化穿搭延伸至球迷文化，讓每位運動員賽前賽後輕鬆切換模式 。Classic Clog向來以輕身、透氣和方便穿著出名。而得到FIFA世界盃2026官方授權的Jibbitz Charms亦同步登場，系列設有單件及5件裝選擇。除了可裝飾Crocs鞋款，也可為手袋等日常單品增添足球元素。對球迷和收藏愛好者來說，這類限量配件不只是穿搭點綴，也是不錯的紀念收藏。

POP MART MOLLY聯名加入潮玩收藏元素

另一焦點系列是Crocs與POP MART旗下人氣IP MOLLY的聯名系列。為慶祝MOLLY誕生20週年，雙方以角色成長軌跡、內心世界及與好友Tabby「大耳喵」的關係為靈感，推出三種不同風格鞋款，把潮玩角色轉化成可穿着、可收藏的時尚單品。

Crocs x MOLLY Classic Clog 系列是將鞋面化身為創意畫布，呼應 MOLLY 作為藝術家的角色設定。鞋款以人造皮革後跟帶配搭仿木名牌，營造細膩而帶手作感的設計細節；立體 Jibbitz 則捕捉 MOLLY 好奇而富想像力的一面。

Crocs x MOLLY Bae Clog以20週年主題「一顆不變的星」作核心，白色鞋身配上珠光磨砂質感、彩虹反光後跟帶及幻彩鞋跟，整體感覺清新而帶夢幻感。