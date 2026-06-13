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生活
出版：2026-Jun-13 14:00
更新：2026-Jun-13 14:00

CHIIKAWA｜北海道首店！Chiikawa專門店Mogumogu本舖7月登陸小樽 限定山雀/復古風公仔吊飾

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CHIIKAWA｜北海道首店！Chiikawa專門店Mogumogu本舖7月登陸小樽 限定山雀/復古風公仔吊飾

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Chiikawa粉絲注意！主打和風元素的「Chiikawa Mogumogu本舖」 (ちいかわもぐもぐ本舗) ，將於7月18日正式登陸小樽，開設北海道首間分店！新店將帶來小樽限定周邊商品，同時更首度開設「Chiikawa Baby Castella」，品嘗即烤角色造型雞蛋糕，即睇詳情！

「Chiikawa Mogumogu本舖」 3號店登陸小樽

繼京都伏見店、川越店之後，「Chiikawa Mogumogu本舖」 3號店將於北海道小樽堺町通登場！本鋪這次結合了小樽獨有的「西洋復古風情」，並以「小樽的浪漫旅情」為設計主題，超人氣角色們換上帶有復古紳士風造型，手拿手杖、戴上帽子與蝴蝶結，以一身優雅的旅人裝束亮相，營造出與眾不同的北海道限定氛圍！

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「Chiikawa Mogumogu本舖」 3號店登陸小樽

小樽店限定雪之妖精/復古造型公仔吊飾

是次小樽店更率先推出限定造型公仔！三位主要角色Chiikawa、小八、兔兔化身島銀喉長尾山雀，全系列一共3款毛公仔，島銀喉長尾山雀又被稱為「雪之妖精」，造型十分可愛！另一限定商品為「復古風公仔吊飾」，8位角色包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠、古本屋、海獺、栗子饅頭及風獅，一共8款，全體換上充滿小樽復古風西裝，非常有紀念價值。

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地方限定周邊亮相

除了「Chiikawa Mogumogu本舖」恆常商品外，是次3號店更有多款小樽限定商邊登場。包括有古早風的北海道銘菓風格包裝糖果、小樽限定花茶等，用來作手信亦非常合適！

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首設「Chiikawa Baby Castella」同步開幕

今次「Chiikawa Mogumogu本舖」小樽店，更會聯同外賣甜品店「Chiikawa Baby Castella」同步開幕！於「Chiikawa Baby Castella」內可享用新鮮熱辣的雞蛋糕 (Baby Castella)，雞蛋糕造型可愛，粉絲絕對要一試！店內更有多款限定周邊登場，來到小樽記得要把握機會入貨。而7月18日起，於店內購買餐點或商品，即可獲得貼紙1張。

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開幕滿額禮遇

為慶祝小樽店開幕，推出一系列限定滿額禮遇。7月18日起，於小樽店單筆消費滿3,000日圓，即可獲得「亞加力吊飾」1個，全8款款式隨機送出。而單筆消費滿8,000日圓，則可額外獲得「金屬鑰匙圈」1個，數量有限，送完為止。

同時線上商店亦推出限定開幕禮，7月18日早上9時起，於「Chiikawa Mogumogu本舖」線上商店消費滿8,000日圓，即可獲「玫瑰花襟章」1個，一共3款設計隨機送出。

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預約入店詳情

7月18至8月16日期間，兩間新店都需要事前抽選預約，有意此期間到店，就記得透過LINE 官方帳號作登記

第一輪抽選：2026 年 7 月 18 日至 7 月 26 日入店申請

登記時間： 6 月 19 日 18:00 至 6 月 23 日 18:00

抽選結果： 6 月 25 日公布

第二輪抽選：2026 年 7 月 27 日至 8 月 2 日入店申請

登記時間： 6 月 27 日 18:00 至 7 月 1 日 18:00

抽選結果： 7 月 3 日公布

第三輪抽選：2026 年 8 月 3 日至 8 月 9 日入店

登記時間： 7 月 5 日至 7 月 9 日

抽選結果： 7 月 11 日公布

第四輪抽選：2026 年 8 月 10 日至 8 月 16 日入店

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登記時間： 7 月 13 日至 7 月 17 日

抽選結果： 7 月 19 日

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