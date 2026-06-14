2026日本新景點｜星野集團旗下「奈良監獄博物館」全攻略！必睇3大展區＋打卡超美紅磚監獄＋限定手信

日本曾經有過「明治五大監獄」，紅磚拱門配上西式裝飾，建築外貌與傳統日式風格南轅北轍，每座規模都非常龐大。當中位於奈良地區的舊奈良監獄遺址早年被星野集團接手經營，改建成奈良監獄博物館，重新規劃與整修後終於在今年4月底正式開幕，成為2026年日本最矚目的全新景點。
文：heidi
相片：吳康琦
鳴謝：PAM Holidays
走進奈良監獄
如果有機會來到奈良監獄博物館正門，相信大家都會被這座宏大的紅磚監獄所震撼，到底為什麼在古色古香的日本，會出現一座不論外型或設計都如此「西化」的監獄？查看日本歷史，日本明治政府為實現國家近代化，一步步推行具現代法治精神的國家制度改革，亦因此引入嶄新的西式刑務制度，並特別派員遠訪英國香港與新加坡，參考當地監獄制度，刑部省官員小原重哉就於歸國後寫下《監獄則》，為日本的監獄現代化奠下基石。直至1909年，奈良監獄正式開幕。
3棟展示區看監獄日常
講到奈良監獄的整個設計重點，不得不提其參考「哈維蘭系統 (Haviland System)」的近代監獄設計方式，將監獄看守所定為中心點，再放射狀延出5座監倉建築物，各有不同功能。奈良監獄博物館將參觀路線分成3部分，遊客先會在A棟展示區「歷史與建築」參觀監倉及牢房，了解其功能特點，另外亦有清晰展覽介紹監獄歷史；沿路走到B棟展示區「紀律與生活」，則讓大家更了解囚犯生活，記錄監獄日常；最後C棟展示區「監獄與藝術」由醫務所改裝而成，展出5組藝術家的創作與囚犯的藝術作品。整體內容非常完整及豐富，範圍亦遠比想像中大，建議大家預留三至四小時慢慢參觀。
監獄咖啡店與特色手信
看完展覽，當然要按照日本「傳統」，去紀念品店買走奈良監獄的限定商品做手信留念！店內有不少以監獄建築設計為主題的商品，例如明信片、文具、環保袋等，記者覺得最有創意是監倉主題雨傘，全黑雨傘上有一片透明位置，模仿監倉窗口，玩味滿分！旁邊的咖啡店是必影打卡位，紅磚牆配上當地出產的蘇打水和芝士蛋糕，突然有種英倫咖啡廳的浪漫感覺，一抹參觀監獄時的嚴肅氣氛。
奈良監獄博物館
地址：日本奈良縣奈良市般若寺町18
開館時間：9:00－17:00 (最後入館16:00)
門票價格：大人 3,500日圓起 (含稅)，建議事先預約參觀
官方網站：https://hoshinoresorts.com/nara-prison-museum/ch/
交通方式：搭乘直通巴士於「奈良監獄博物館前」下車徒步1分鐘（近鐵奈良站約18分／JR奈良站約25分）