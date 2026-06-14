2026日本新景點｜星野集團旗下「奈良監獄博物館」全攻略！必睇3大展區＋打卡超美紅磚監獄＋限定手信

日本曾經有過「明治五大監獄」，紅磚拱門配上西式裝飾，建築外貌與傳統日式風格南轅北轍，每座規模都非常龐大。當中位於奈良地區的舊奈良監獄遺址早年被星野集團接手經營，改建成奈良監獄博物館，重新規劃與整修後終於在今年4月底正式開幕，成為2026年日本最矚目的全新景點。



文：heidi

相片：吳康琦

鳴謝：PAM Holidays

走進奈良監獄 如果有機會來到奈良監獄博物館正門，相信大家都會被這座宏大的紅磚監獄所震撼，到底為什麼在古色古香的日本，會出現一座不論外型或設計都如此「西化」的監獄？查看日本歷史，日本明治政府為實現國家近代化，一步步推行具現代法治精神的國家制度改革，亦因此引入嶄新的西式刑務制度，並特別派員遠訪英國香港與新加坡，參考當地監獄制度，刑部省官員小原重哉就於歸國後寫下《監獄則》，為日本的監獄現代化奠下基石。直至1909年，奈良監獄正式開幕。

3棟展示區看監獄日常 講到奈良監獄的整個設計重點，不得不提其參考「哈維蘭系統 (Haviland System)」的近代監獄設計方式，將監獄看守所定為中心點，再放射狀延出5座監倉建築物，各有不同功能。奈良監獄博物館將參觀路線分成3部分，遊客先會在A棟展示區「歷史與建築」參觀監倉及牢房，了解其功能特點，另外亦有清晰展覽介紹監獄歷史；沿路走到B棟展示區「紀律與生活」，則讓大家更了解囚犯生活，記錄監獄日常；最後C棟展示區「監獄與藝術」由醫務所改裝而成，展出5組藝術家的創作與囚犯的藝術作品。整體內容非常完整及豐富，範圍亦遠比想像中大，建議大家預留三至四小時慢慢參觀。