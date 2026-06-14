IKEA全新猩猩鎖匙扣亮相 一文睇夾公仔機出沒地點/期間限定店同步登陸黃竹坑

限量版「IKEA 猩猩同事鎖匙扣」以人氣角色猩猩為設計主題，換上 IKEA 同事制服，神情十分認真，迷你公仔造型可掛於鎖匙或手袋上。

yuu 會員限定夾公仔機活動

即日起，4間期間限定店推出yuu會員限定夾公仔機活動。凡 yuu 會員於推廣期內在指定IKEA期間限定店消費滿$148，即可兌換夾公仔機代幣 2 枚，挑戰夾走限量版「IKEA 猩猩同事鎖匙扣」。

活動分兩期舉行：第一期於即日起至6月17日期間，在IKEA馬鞍山期間限定店及IKEA屯門期間限定店登場；第二期則於2026年6月23日至29日期間，於IKEA上水期間限定店及IKEA黃竹坑期間限定店舉行。

全新期間限定店登陸黃竹坑

即日起至9月30日期間，IKEA限定店進駐黃竹坑THE SOUTHSIDE，店內匯集多款熱賣傢俬及家飾產品，另有多瓜精選 IKEA人氣好物選購，包括人氣經典毛公仔和收納系列。另外，期間限定店亦同步供應多款人氣食品，包括瑞典肉丸、挪威三文魚柳、多款口味急凍雞胸肉、原味希臘乳酪、咖啡及精選零食。