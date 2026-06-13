尖沙咀好去處｜香港金普頓酒店期間限定活動！24小時睇波住宿套票/Swim Club周末早午餐

香港金普頓酒店推出4大期間限定活動優惠，涵蓋同志驕傲月藝文展覽、現場爵士與DJ音樂夜、加州風周末早午餐，以及球迷專屬觀賽住宿套票，集美食、音樂與住宿享受於一身。無論是文青打卡、情侶約會，還是周末放鬆，都能一次滿足，下文即睇詳情！

1.「同志驕傲月」限定藝文活動 為慶祝「同志驕傲月」，餐廳 Birdsong 特別與本地插畫及版畫畫廊 Odd One Out 攜手合作，於 6 月 1 日至 30 日期間在餐廳內設置專屬書架。現場將展出各式 LGBTQ+ 主題書籍、詩集及概念藝術畫冊，當中更包括葉晉瑋的首部作品《Exposure》及黃裕邦的獲獎之作《Crevasse》。賓客可以點一杯精品咖啡、特調雞尾酒或精緻小食，讓自己沉浸於文字與藝術交織的浪漫氛圍中。

2.現場音樂譜寫夜色時光 逢星期三晚上 6 時至 9 時，雙人組合 VoSSa 主音 Ela Alegre 將聯同色士風演奏者 Lena Cuglietta 帶來隨性流動的爵士韻律，最適合選配精選美酒（港幣 680 元起）並享用精緻芝士拼盤。逢星期四晚上 6 時至 11 時，50 樓 Swim Club 則會迎來充滿拉丁風情的「HEADFIRST」DJ 音樂之夜。在天台酒吧以璀璨的尖沙咀天際線為背景，伴隨駐場 DJ 的輕快節拍，氣氛一流！

3.Swim Club 加州周末早午餐 Swim Club 將於 6 月 20 日起首度推出加州周末早午餐（成人港幣 558 元；兒童港幣 300 元），逢星期六至日中午 12 時至下午 4 時供應。這場洋溢加州及墨西哥風情的盛宴由共享前菜展開，無限量供應的精選頭盤包括飽滿鮮甜的法國生蠔，以及桌邊即席調製的檸汁醃魚生。主菜同樣精彩，特別推介滿載香辣大蝦的 Po' Boy 美式三文治、夏威夷蓋飯以及肉質軟嫩的夏威夷肋眼牛扒，最後以特蕾斯蛋糕伴草莓及香蕉作結，還可加配無限暢飲套餐（港幣 168 元起），更加盡興！另外還可以成人港幣 288 元入手即日泳池通行證，於高空盡享維港景致，享受完美假期。