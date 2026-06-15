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出版：2026-Jun-15 13:00
更新：2026-Jun-15 13:00

模型車迷注意！香港車仔展8月登場 車迷周末尋寶好去處

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模型車迷注意！香港車仔展8月登場 車迷周末尋寶好去處

模型車迷注意！香港車仔展8月登場 車迷周末尋寶好去處

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模型車迷一年一度的重點活動「香港車仔展2026」將於8月在灣仔合和酒店舉行。踏入第六屆，展覽規模繼續擴大，參展品牌及展商數目再創新高，吸引來自不同地區的模型車、場景、人偶及玩具品牌參與，為收藏愛好者、親子家庭以至業界人士帶來更豐富的觀展體驗。

香港車仔展2026 參展品牌 香港車仔展2026 香港車仔展2026 香港車仔展2026 香港車仔展2026

新舊品牌同場登場

今屆展會有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌Schuco及Majorette回歸，令展覽陣容更完整，預料將成為亞洲模型車迷交流及「尋寶」的重要平台。

像素風遇上香港街景

大會今年以「像素」作為年度視覺主題，將8-bit遊戲美學融入主視覺及場內設計。八、九十年代的像素遊戲是不少人的集體回憶，同期的香港街頭亦充滿霓虹招牌、路牌及交通燈等鮮明城市符號。展覽以復古像素方式重新演繹這些本地元素，既有懷舊味道，亦方便海外觀眾從視覺上認識香港文化。

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香港車仔展8月登場 香港車仔展8月登場 香港車仔展8月登場

舞台活動增添互動體驗

除了展商攤位，三日展期亦安排多項舞台活動，包括品牌發佈會、汽車及模型界嘉賓分享，以及鐵路達人旅遊心得等環節。觀眾除了可以近距離欣賞及選購模型，亦可聽取收藏、改裝及旅遊相關故事，令展覽不止是購物場合，更是一個適合朋友、家庭及車迷聚會的週末好去處。

香港車仔展2026 展覽詳情

日期：2026年8月21日至23日（星期五至日）

時間：8月21日（星期五）下午2時至晚上8時

8月22日至23日（星期六至日）中午12時至晚上8時

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地點：香港灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom

票價：HK$20；65歲或以上人士持長者咭或出示身份證、傷殘人士出示傷殘人士證，以及身高1米以下小童可免費入場

售票：即場售票或於KLOOK購買 >>>按此購票 <<<

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