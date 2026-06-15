模型車迷注意！香港車仔展8月登場 車迷周末尋寶好去處

模型車迷一年一度的重點活動「香港車仔展2026」將於8月在灣仔合和酒店舉行。踏入第六屆，展覽規模繼續擴大，參展品牌及展商數目再創新高，吸引來自不同地區的模型車、場景、人偶及玩具品牌參與，為收藏愛好者、親子家庭以至業界人士帶來更豐富的觀展體驗。

新舊品牌同場登場

今屆展會有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌Schuco及Majorette回歸，令展覽陣容更完整，預料將成為亞洲模型車迷交流及「尋寶」的重要平台。

像素風遇上香港街景

大會今年以「像素」作為年度視覺主題，將8-bit遊戲美學融入主視覺及場內設計。八、九十年代的像素遊戲是不少人的集體回憶，同期的香港街頭亦充滿霓虹招牌、路牌及交通燈等鮮明城市符號。展覽以復古像素方式重新演繹這些本地元素，既有懷舊味道，亦方便海外觀眾從視覺上認識香港文化。