網上熱話｜港漂形容內地與香港猶如「兩個世界」 列8大文化差異欣賞港式魅力

雖然內地和香港距離相近，文化卻大有不同。近日，有港漂就在小紅書感慨指「只有我覺得香港跟內地是兩個世界嗎」，直言「明明距離那麼近，但連方向盤的位置、用的鈔票，甚至充電插頭都完全不同」，更指主要因為以下8大差異形成兩地不同世界，未知在香港生活的你又有否留意到呢？

1.教育 發文者表示內地的小朋友「週末都在趕場補課，家長群裡討論的都是作業內容和排名」，而香港的小朋友「下午兩三點就背著書包開開心心的放學，都特別的感動。作業不多，學校更重視讓孩子敢說話、會表達，課堂上隨時可以舉手問問題，老師也鼓勵質疑」。 2.學區房 雖然香港搵學校亦看重校網，但港漂認為「只要租房在某個學校附近就能就近入學」，比起內地要購買「學區房」較便利，而且「從幼兒園到高中，15年免費教育，難怪不少深圳家長心動」。

3.書寫習慣 香港主要使用繁體字，而內地則以簡體字為主，令她不禁形容：「走在香港的街頭，滿眼的繁體字總讓人出神，甚至有點恍惚，那種熟悉又陌生的感覺，像是走進了一部老TVB劇，沉浸式感受著港式魅力」。 4.婚姻觀 內地仍有不少「相親」文化，較看重婚姻關係，亦有不少內地情侶會在婚前為了「彩禮」等與錢銀有關的事情吵到臉紅耳熱。「在香港，滿16歲就能登記結婚，這裡沒有夫妻共同財產，房子寫誰的名是誰的，所以香港女生談戀愛的時候比誰都理智」、「感情是感情，財產是財產，這種獨立清醒的態度，在香港不只是口號，而是融進了生活」。

5.醫療 香港市民有不少醫療福利，「公立醫院看病的診療拿藥幾乎不花錢，住院一天120港幣，還包三餐，有經濟困難還能申請減免，但排隊週期實在是太長了，有些急病真的等不起，去私立醫院效率高，但是價格就會比較貴了，所以很多在香港常住的人都會配置好商業醫療險」。 6.交通 雖然發文者直言「不得不說香港搭計程車是真貴，起跳價就29港幣，隨便去個地方就上百了，後車箱多放一件行李甚至還要加六塊」，不過「香港地鐵真的方便，不用安檢，一卡在手，全程通行，這種高效守規也是香港最吸引人的地方」。

7.隨身物品 內地近年基本上所有嘢都可以靠電話進行，但香港人出門除了帶電話之外，都需要帶備身份證，「在香港生活或旅行出門一定要隨身帶身份證」、「跟內地不同，在內地不帶身份證頂多麻煩點，在香港出門不帶證是違法的，而且警察真的會隨機查，最高甚至會罰5000港幣」。 8.住屋 內地雖然持續發展，但因為空間充足的關係，住屋面積一般較大之餘，價錢亦會相對較相宜。「香港的房價不是平米，是按尺，10尺大概等於1平米，市區一平20萬港幣，一個小臥室就是二百多萬，所以說在香港房子不是住的，是供著的」、「還有一個冷知識，香港沖廁所的水竟然是海水，因為在這裡淡水實在是太珍貴了」。