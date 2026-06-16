網上熱話｜內地網民指港人最有邊界感 列3大中港差異 形容香港為I人天堂

每個地方的文化都不一樣，就連轉工到一間新公司都要花時間適應獨有的職場文化，更莫講話去一個全新的城市或國家。早前，一位內地網民在小紅書發文，盛讚香港人「有邊界感」，更列出3個最明顯的中港差異，引來網民兩極留言。

內地網民認為港人最有邊界感 早前，一位內地網民在小紅書以「香港人是我見過最有邊界感的」為題發文，直指自己在不同地方生活過，「在內地生活了二十幾年，在澳洲又待了快一年」，沒想到「剛到香港畫風一變」，只因初期「不是太適應覺得香港人都很冷漠」、「但是相處久了其實香港人很有邊界感」，更形容香港人「對於交朋友，他們都有自己的『潛規則』。」

列3大中港差異 發文者在文中列出3個較為鮮明的中港差異，包括「香港人不喜歡別人叫中文名全名，突然被喊中文全名，他們會提高警覺」、「朋友之間一般都是稱呼英文名或花名，有些認識了十幾年的朋友可能還不知道對方的中文名」；以及在職場上，「公司同事間最多聊一下嗜好，很少聊到對方的私隱，絕對不會問人家薪水多少，房貸多少，跟誰一起住」、「下班後也很少一起吃飯，因為大家工作很忙，下班後也忙著自己的生活，不需要特別去維繫同事關係」。

網民有讚有彈 發文者文末表示「想想香港人和廣東人很像，十分低調，深知財不可外露」，又揚言「那些常常吹噓自己認識這個認識那個，動動手指，分分鐘賺多少錢的，一定要提高警惕，因為對方很可能看上了錢包裡的錢」。帖文引起網民熱議，有網民認同表示「當老婆突然叫你的中文全名時，你一定大禍臨頭」、「有大陸朋友，開口就問工資，有點震驚」；亦有人形容香港是「I人天堂」、「平時能保持邊界感，有需要的時候會出手相助」，惟亦有內地網民認為港人的習慣與所謂「邊界感」無關，嘲諷指「文雅的說法，其實就是冷漠」。