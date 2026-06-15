端午節好去處2026︱尖沙咀星光大道嘉年華 龍舟競賽全攻略 全港各區精彩賽事日程表

初夏氣溫飆升，龍舟競賽氣氛愈趨濃烈。今年端午節(6月19日)全港各區鼓聲雷動，進行各項龍舟賽事，當中最受矚目必定是尖沙咀「香港國際龍舟節」，將於6月19日至7月1日一連13天在維港舉行，除有龍舟競賽外，還有美食、展覽，更有非遺手作體驗，適合一家親子暢玩。
《2026永明香港國際龍舟節》美食街 非遺手作親子一日遊
今年是「國際龍舟邀請賽」50周年金禧，各頂尖海外隊伍齊集香港作賽，除了有來自16個國家地區、逾220支隊伍激戰維港爭奪「終極龍王」外，星光大道舉行的《2026永明香港國際龍舟節》，將傳統節慶、運動及文化體驗匯聚一堂，當中活動包括限定龍舟主題裝置，是今年端午節必去打卡熱點。
龍舟節特設4大特色打卡位，包括永明香港龍舟共創站、22米長傳統木龍舟、全新電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題打卡熱點，以及巨型可口可樂樽及龍舟主題打卡熱點；梳士巴利花園更有非遺工作坊同 VR 模擬賽龍舟體驗。家長可以帶小朋友到「永明香港龍舟共創站」，即場發揮創意，體驗親手設計專屬龍舟的樂趣。
若想感受傳統與創意，嘉年華內的「悠閒區」，特別引入多項珍貴的非物質文化遺產體驗，包括客家文化工作者劉敏財教授製作灰水糭、劉氏糖畫傳承人劉濤教授吹糖，以及樊艷玲及大澳漁民，親自傳授織網技藝，參加者更可拎走漁網環保袋，爸爸媽媽可以牽著孩子的手，現場觀摩並體驗傳統技藝的精妙。此外，「龍舟美食街」與「啤酒樂園」同步登場，匯聚多款特色小吃，市民能一邊欣賞維港夜景，一邊享受微醺的夏夜。
日期：6月19日至7月1日
地點：尖沙咀星光大道及梳士巴利花園
票價：免費入場
查詢：香港旅遊發展局
香港端午龍舟觀賽攻略
今年全港各區端午節龍舟賽事各具特色，由國際盛事到傳統祭祀，展現出香港多元的節日文化。懶人包精選各大必去熱點，帶市民感受最熱鬧的夏日慶典。
尖沙咀《國際龍舟邀請賽》
日期：6月19日至7月1日
地點：尖沙咀
內容：為期13日的香港龍舟嘉年華正式展開，匯聚世界各地隊伍，是今年香港最大型、最國際化的龍舟盛事。
地點：大澳
日期：6月19日
內容：端午當天舉辦國家級非遺「龍舟遊涌」，神艇拖著神像巡遊水道，莊嚴的傳統祭祀充滿本土漁村味道。
地點：赤柱
日期：6月19日
內容：赤柱正灘則主打270米短賽道，烈日下破浪的極速對決讓現場觀眾熱血沸騰。
地點：香港仔
日期：6月19日
內容：活動保留珍貴的傳統手工木製大龍舟，與現代玻璃纖維龍舟同場交競，新舊交融。
地點：沙田
日期：6月19日
內容：城門河畔兩岸則擠滿吶喊人群，市民可以近距離一睹龍舟健兒揮汗風彩。