端午節好去處2026︱尖沙咀星光大道嘉年華 龍舟競賽全攻略 全港各區精彩賽事日程表

初夏氣溫飆升，龍舟競賽氣氛愈趨濃烈。今年端午節(6月19日)全港各區鼓聲雷動，進行各項龍舟賽事，當中最受矚目必定是尖沙咀「香港國際龍舟節」，將於6月19日至7月1日一連13天在維港舉行，除有龍舟競賽外，還有美食、展覽，更有非遺手作體驗，適合一家親子暢玩。

《 2026 永明香港國際龍舟節》美食街 非遺手作親子一日遊

今年是「國際龍舟邀請賽」50周年金禧，各頂尖海外隊伍齊集香港作賽，除了有來自16個國家地區、逾220支隊伍激戰維港爭奪「終極龍王」外，星光大道舉行的《2026永明香港國際龍舟節》，將傳統節慶、運動及文化體驗匯聚一堂，當中活動包括限定龍舟主題裝置，是今年端午節必去打卡熱點。