七一免費玩︱康文署開放體育館/泳池/博物館 book場抽籤攻略一文睇清

為慶祝香港特別行政區成立29周年，康樂及文化事務署(康文署)宣布將於7月1日(星期三)推出全港「免費玩」慶祝活動，開放多項收費設施，予市民免費使用。當天市民可免費使用多項康樂設施、公眾游泳池，更能暢遊各大博物館及太空館。 室內外熱門運動設施費用全免 7/1開放日的免費設施，涵蓋室內外多個熱門場地。室內項目包括羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱等；戶外則有網球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池(不包括灣仔游泳池，名額先到先得，額滿即止)。水上愛好者亦能免費租用創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用。

市民需注意部分場地特殊限制： 專業資歷：運動攀登牆、單車賽道、健身室及射箭場等專業場地，使用者必須持有資歷證明。 不納入範圍：部分營地設施、運動場、人造及天然草地球場當天並不開放免費預訂。

SmartPLAY抽籤book場攻略 為了讓市民公平參與，今年SmartPLAY康體通系統場地預訂全面升級： 1.登記抽籤：由即日起至6月20日，市民可透過SmartPLAY康體通提交抽籤申請，每人最多可選擇3個心水時段。 2.結果公布：電腦抽籤結果將於6月23日揭曉，系統會自動通知中籤用戶。 3. 修改申請：如需修改已提交的申請，申請者可在6月20日晚上11時59分截止前登入SmartPLAY康體通處理。 4.先到先得：若抽籤後有剩餘時段，未中籤或未參與抽籤的市民，可在6月25日起透過系統以先到先得方式預訂。

5. 名額限制：不論透過抽籤或先到先得的方式，每人總共限獲分派一節免費設施。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。 查詢：2414 5555 / 康文署網頁 太空館免費睇天象節目 除了體育活動，康文署轄下的博物館及藝術空間均免費入場。而香港太空館天象廳，當日將放映8場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》(上午11時至晚上7時45分)。若想觀看的市民，可在6月16日早上10時至6月17日晚上8時，透過城市售票網Urbtix登記抽籤，每人限選一場，中籤者可獲得兩張電子門票。經電腦抽籤成功中籤的市民將於6月25日，收到以電郵發放的電子門票。