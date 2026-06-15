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出版：2026-Jun-15 15:00
更新：2026-Jun-15 15:00

世界盃︱總值過百萬球衣登陸又一城！首次展出C朗2022「絕唱之戰」實戰球衣

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四年一度的國際足球盛事近日開幕，熱潮席捲全球。即日起至726日期間，總值近200萬的世界級球星球衣登陸又一城，球迷可親眼欣賞C朗於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，以及Cody Gakpo（加普）和Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）等球星的實戰及比賽備用球衣，各位球迷萬勿錯過！

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總值近200萬的世界級球星球衣登陸又一城！

展出多件世界級球星球衣

展覽活動「MATCHWORNSHIRT x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch」除了展出C朗的實戰球衣外，更加展示齊集荷蘭國家隊隊員的簽名球衣和利物浦前鋒加普的親筆簽名實戰球衣等，值得球迷們打卡留念。

Cristiano Ronaldo 基斯坦奴·朗拿度 (C朗) 2022年卡塔爾世界盃 八強戰 葡萄牙 vs 摩洛哥(1) Cristiano Ronaldo 基斯坦奴·朗拿度 (C朗) 2022年卡塔爾世界盃 八強戰 葡萄牙 vs 摩洛哥 NIC00536 Cyle Larin塞爾·拉林 2025年國際友誼賽 加拿大 vs 科特迪瓦 Cody Gakpo 柯迪·加普 2022年卡塔爾世界盃 荷蘭 vs 卡塔爾 Dominik Livaković 多米尼克·利華高域 2025世界盃外圍賽 克羅地亞 vs 直布羅陀(1) Erling Haaland艾寧·夏蘭特 2025 世界盃外圍賽 挪威 vs 義大利 Ivan Perišić伊凡·佩利錫 2025世界盃外圍賽 克羅地亞 vs 法羅群島(1) Gary Neville 加利·尼維利 2002年世界盃外圍賽 阿爾巴尼亞 vs 英格蘭(2)

限定店入手限量簽名球衣

想帶走多款國家隊簽名球衣及珍藏品？活動同步設有限定店，球迷可入手多款極具收藏價值的球衣，包括2016-2017年巴利於威爾斯主場簽名版球衣，以及尼維特的2006-2008年主場捷克簽名版球衣。活動亦設有多個打卡位和互動空間，展區中庭的4米高足球獎盃必定成為打卡熱點；旁邊的互動傳球挑戰區以盤球挑戰為概念，玩家可挑戰將足球越過障礙物射到指定目標，考驗自己的控球技巧。

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MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.

日期：即日起至726

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2

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