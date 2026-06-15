大圍美食｜日本山本漢堡登陸圍方！必食限定莎莎漢堡扒＋全新輕食$45起 送限量版公仔掛飾

大圍店限定「莎莎漢堡扒」＋全新餐牌

日本超人氣「山本漢堡」正式進駐大圍新地標圍方，新分店更同步推出多款限定及全新餐點，款款都好吸引！必食專為炎夏設計的莎莎漢堡扒（套餐 $108），漢堡扒外層煎至微微焦香，輕輕一咬即有澎湃肉汁，配上主廚特製的莎莎醬，酸香中帶點微辣，清新解膩，整體非常醒胃，是今個夏日的必食之選！而皇牌經典山本漢堡扒套餐（$118）漢堡扒內藏極其邪惡的流心芝士，切開瞬間濃郁芝香隨即湧出，視覺效果滿分！再配以味噌結合和風高湯調製的秘製醬汁，鹹香與肉類的旨味交織，風味圓潤細膩，讓人一試難忘。

另外亦有專為打工仔及悠閒午後而設的朝夕輕奢盛（$78），一份盛載了招牌漢堡扒、香腸、煙肉、日本蛋、烘焙麵包及新鮮沙律，落足料之餘更匯聚多重滋味，不論作為早餐還是輕盈下午茶都非常滿足。輕食方面，推介新出「辛味明太子三文治」（$45） 、「三重瀑布芝士火腿三文治」（$45） ，以及兩款重量級特飲 (750ml) 「手工西柚檸冰茶」（$56）與「紅莓清香冰綠茶」（$56）。