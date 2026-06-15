世界盃2026｜adidas The Yard登陸海港城 5大主題展區一睹施丹親筆簽名球衣／4米高世盃足球／3打3街場球賽（有片）

6月全城矚目盛事之一必定是世界盃2026正式開波！香港雖然與賽區有一段距離，但球迷們熱切期待的心情絕不受地域與時差限制。adidas聽到香港球迷嘅心聲！作為FIFA世界盃26™官方比賽用球供應商，adidas即日起於全港九新界推出連串精彩慶祝活動，其中「adidas The Yard 2026」將會一連兩星期登陸尖沙咀海港城海運觀點碼頭頂層，設5大主題展區，集展覽、打卡、娛樂、足球體驗和現場觀賽於一身，為全城球迷提供多元化沉浸式足球體驗，一齊為世界盃2026應援！

球衣收藏家「肥蘇」蘇子傑借出珍藏 The Yard入口位置設有「世界盃時光隧道」，展示由球衣收藏家「肥蘇」蘇子傑珍藏的adidas歷代世界盃經典球衣與珍藏紀念品，包括1998年有施丹親筆簽名、助法國隊奪冠的球衣及戰靴、1990年西德奪世界盃冠軍全隊簽名球衣，以及2006年西班牙傳奇前鋒魯爾親筆簽名球衣！世界盃時光隧道盡頭的巨型海報更展示今屆身穿adidas國家隊戰衣的6位頂尖球星。 除了珍藏球衣外，adidas亦展出為今屆FIFA世界盃傾力打造的一系列主場、客場球衣、復刻系列以及潮流服飾，打造出「球衣之海」。懸掛空中的球衣隨風飄揚，與旁邊極具街頭文化的打卡磚牆相映成趣，展現adidas將足球文化與與街頭潮流、復古時尚完美融合的特色。沿着「球衣之海」地下指示，更可找到4米高世界盃巨型足球裝置，完美復刻今屆的TRIONDA足球，成為世界盃期間限定的維港獨特打卡位。

指定門市消費解鎖球衣燙印服務 現場設有攤位遊戲及足球文化體驗，包括以今屆奪冠熱門隊伍的主客場球衣打造而成的弧形打卡空間「球迷之家」、「渠王通關戰」挑戰射球贏取神秘獎賞。活動期間，於指定3間adidas門市（港威商場以及海運大廈）入手今屆最新世界盃系列球衣，即可於The Yard現場解鎖專業燙印服務，只需HKD$200即可印上心水球員名字與1至9號單數號碼；或以HKD$200印上球員名字及雙位數號碼。另外，adiClub會員更可體驗造型編髮服務。燙印工作坊及編髮服務只於公眾假期及周末開放。

世盃巨幕面向維港觀賽 睇波當然要一大班人睇先至盡興！The Yard現場特設世盃巨幕，讓球迷一訪欣賞維港美景，一邊觀看今屆世界盃多場巔峰對決精華。世界盃合作夥伴Coca-Cola與Budweiser亦會於現場免費派發冰爽飲品。Coca-Cola更會展示與adidas跨界聯乘的世界盃限量單品，球迷更可參加「Team Coke球迷GOAL聲打氣站」，即場拎走專屬打氣閃卡。 周末限定3人足球公開賽 是次活動，adidas特意將早前推出的《BACKYARD LEGENDS》品牌宣傳短片中的3人足球街場真實還原，並於一連兩個周末舉行籠式3打3球賽The Yard Cup 2026對決。3人足球公開賽共分為6場，包括中學組、小學組、球迷會晉級賽等，決賽將於6月21日進行。球賽以趣味Play Free足球新玩法進行，比賽過程中將隨機觸發不同街場球例，徹底打破傳統足球的想像邊界！

「 adidas The Yard 2026 」活動詳情 日期： 2026 年 6 月 13 日（星期六）至 6 月 24 日（星期三） 時間：中午 12 時正至晚上 9 時正 地點：九龍尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運觀點碼頭頂層 入場費用： adiClub 會員免費進場，公眾可即場透過 adidas App 或網站免費登記成為會員