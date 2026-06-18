台灣深度遊｜台灣外島小琉球 海龜大本營潛水攻略 見面率超高！睇玳瑁＋綠蠵龜

台灣深度遊｜台灣外島小琉球 海龜大本營潛水攻略 見面率超高！

海龜大本營 踏上小琉球的那一刻，便能立刻感受到這裏確是海龜大本營。碼頭的迎客壁畫固然少不了，街邊小食、冰棒、紀念品、夾娃娃機，連郵筒上站着的，都是一隻戴上潛鏡、神氣活現的海龜。在小琉球玩，幾乎人人下船後第一件事就是租一台機車，方便穿梭這座不大的小島。旺季的街道上車來車往，其中最有小島特色的畫面，莫過於穿上泳衣或潛水衣騎車而過的身影——隨性又寫意，是屬於小琉球才有的日常風景。

看不到更難 說來慚愧，我們是那種連看火箭升空都能遇上取消發射的「體質」，所以儘管小琉球看海龜理應十拿九穩，心裏其實沒什麼底氣。換好潛水衣後忍不住問教練：「今天看到海龜的機會大嗎？」他連想都沒想就答：「大！」隨即驅車把我們送到中澳沙灘。中澳沙灘？那不就是碼頭隔壁而已嗎？心中正半信半疑，卻很快便被打臉——下水沒多久，第一隻海龜便悠悠地從我們腳下游過，接着第二隻、第三隻——這裏海龜出沒的密度，根本不給你「看不到」的機會。

說了這麼多「海龜」，其實這只是統稱。在小琉球現身的，主要是玳瑁和綠蠵龜兩種——嘴喙更尖的是玳瑁，頭部較圓潤的則是綠蠵龜。大家興奮拍照之餘，不妨留心看看，你這次邂逅的，究竟是哪一位？