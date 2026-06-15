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出版：2026-Jun-15 18:00
更新：2026-Jun-15 18:00

七一優惠懶人包2026｜消費滿$100送戲飛　身份證有指定數字換餐飲券　商場百貨送現金券及禮品（持續更新）

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七一優惠懶人包2026｜消費滿$100送戲飛　身份證有指定數字換餐飲券　商場百貨送現金券及禮品（持續更新）

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七一假期將至，多個商場及百貨公司推出限時優惠，包括免費戲票、餐飲電子優惠券、現金券回贈、免費泊車及會員積分獎賞等。其中數碼港商場消費滿100元即可換領戲票，新地旗下多個商場則推出身份證號碼換優惠活動，身份證包含指定數字即可獲20元餐飲電子優惠券，準備趁假期外出食飯或購物的人不妨留意。

七一優惠懶人包2026｜消費滿100元換戲飛

數碼港商場推出低門檻消費優惠，由7月1日至5日期間，於指定餐廳以電子支付方式消費滿100元或以上，憑相關收據即可換領MCL 2D電影戲票一張，先到先得，換完即止，每次最多換領一張。

MOKO新世紀廣場亦有戲票優惠，The Point會員於「即賺分」參與商戶以電子貨幣作任何消費，即可獲贈B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券一張。

七一優惠懶人包2026｜身份證有指定數字可領餐飲券

新鴻基地產旗下多個商場，包括apm、天璽•天 Mall、新都廣場、新翠商場、大埔超級城、wwwtc mall及元朗廣場，於7月1日推出限定禮遇。The Point會員只要身份證號碼內包含「2」或「9」數字，當日到指定櫃枱出示身份證明文件，即可換領20元餐飲電子優惠券一張。

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朗豪坊則推出餐飲消費獎賞，即日起至7月15日，LP CLUB會員於場內餐飲食肆單一消費滿500元，可獲贈50元餐飲電子優惠券一張。此外，即日起至7月31日期間，以AlipayHK或支付寶於商場消費滿指定金額，亦可享立減優惠。

七一優惠懶人包2026｜消費滿額送現金券及限量禮品

如心廣場即日起至7月21日推出多重消費獎賞。以電子貨幣消費滿200元，可換領「Score Big」足球機遊戲券一張；消費滿1,500元，可換領100元如心賞電子現金券；消費滿3,000元，更可獲贈「Score Big足球熱」限量可摺疊露營椅一張及100元如心賞電子現金券。

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中環街市同樣設有消費回贈優惠，即日起至7月21日，以電子貨幣消費滿800元，可換領50元如心賞電子現金券；消費滿1,500元則可換領100元如心賞電子現金券。

至於「1881」即日起至8月31日推出夏日消費禮遇，顧客消費滿指定金額，可換領指定商戶現金券，以及富衛1881公館指定食府及套房現金券等獎賞。


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七一優惠懶人包2026｜K11送逾50項商戶電子優惠

新世界發展旗下商場亦推出七一限定優惠。K11 MUSEA即日起至7月1日期間，KLUB 11會員於服務台出示為慶祝香港特別行政區成立29周年而設的指定網站，即可換領超過50項商戶電子優惠券。

K11 Art Mall則推出會員泊車禮遇，KLUB 11會員憑K11 Art Mall或K11 MUSEA即日消費單據，即可享免費泊車優惠。

另外，海之戀的Chill Club會員即日起至12月31日，逢星期六、日及公眾假期以電子貨幣單一消費滿250元，即可換領一小時免費泊車優惠。

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七一優惠懶人包2026｜百貨公司加碼送積分及現金券

百貨公司方面，千色Citistore以及APITA、UNY生活創庫均推出七一限定會員優惠。7月1日當天，CU APP會員於任何分店單一消費滿300元，即可獲雙倍積分。

SOGO崇光百貨則由7月1日至5日推出購物獎賞，SOGO Rewards會員於啟德店購物滿710元，可換領UCC Coffee Shop 50元現金券一張；若會員編號中包含「7」或「1」數字，更可額外獲贈一張50元現金券，合共可獲100元現金券。

七一優惠懶人包2026｜港鐵商場派逾2.2萬份電子優惠券

港鐵商場亦推出七一優惠活動，由6月29日起透過「MTR Mobile」應用程式送出22,200份電子優惠券。

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另外，7月1日至8月31日期間，「MTR Mobile」登記用戶於七個指定港鐵商場消費滿指定金額，即可獲贈電子優惠券，為暑假購物及用餐增添額外著數。


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港鐵商場 七一抽獎送出22,200份電子優惠券

七一商場優惠重點一覽

  • 數碼港商場：指定餐廳消費滿$100送MCL 2D電影戲票

  • 新地旗下商場：身份證有「2」或「9」可換$20餐飲電子優惠券

  • MOKO新世紀廣場：消費即送戲票買一送一券

  • 如心廣場：最高送$100電子現金券及限量露營椅

  • K11 MUSEA：送逾50項商戶電子優惠券

  • SOGO啟德店：購物滿$710送UCC Coffee Shop現金券

  • Citistore、APITA及UNY：滿$300享雙倍積分

  • 港鐵商場：送出22,200份電子優惠券

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