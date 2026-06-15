七一優惠懶人包2026｜消費滿$100送戲飛 身份證有指定數字換餐飲券 商場百貨送現金券及禮品（持續更新）

七一假期將至，多個商場及百貨公司推出限時優惠，包括免費戲票、餐飲電子優惠券、現金券回贈、免費泊車及會員積分獎賞等。其中數碼港商場消費滿100元即可換領戲票，新地旗下多個商場則推出身份證號碼換優惠活動，身份證包含指定數字即可獲20元餐飲電子優惠券，準備趁假期外出食飯或購物的人不妨留意。

七一優惠懶人包2026｜消費滿100元換戲飛

數碼港商場推出低門檻消費優惠，由7月1日至5日期間，於指定餐廳以電子支付方式消費滿100元或以上，憑相關收據即可換領MCL 2D電影戲票一張，先到先得，換完即止，每次最多換領一張。

MOKO新世紀廣場亦有戲票優惠，The Point會員於「即賺分」參與商戶以電子貨幣作任何消費，即可獲贈B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券一張。

七一優惠懶人包2026｜身份證有指定數字可領餐飲券

新鴻基地產旗下多個商場，包括apm、天璽•天 Mall、新都廣場、新翠商場、大埔超級城、wwwtc mall及元朗廣場，於7月1日推出限定禮遇。The Point會員只要身份證號碼內包含「2」或「9」數字，當日到指定櫃枱出示身份證明文件，即可換領20元餐飲電子優惠券一張。