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旅遊
出版：2026-Jun-22 10:00
更新：2026-Jun-22 10:00

法國鄧寇克自由行｜法國北部二戰遺迹 發電機行動博物館+探訪32號堡壘 追尋歷史撤退奇蹟

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法國鄧寇克自由行｜法國北部二戰遺迹 發電機行動博物館+探訪32號堡壘 追尋歷史撤退奇蹟

法國鄧寇克自由行｜法國北部二戰遺迹 發電機行動博物館+探訪32號堡壘 追尋歷史撤退奇蹟

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對現代人而言，526日至64日不過是初夏裏平凡不過的日子；但對80多年前困守法國鄧寇克（Dunkirk）的二戰士兵來說，卻是一線之隔的生死關頭。2017年電影《鄧寇克大行動》將這段烽火歲月重新帶回大眾視野——而這座法國北部港口城市不僅是銀幕上的部分取景地，更是這場大規模軍事撤退的真實舞台。如今，市內設有免費巴士串聯起各大戰爭遺迹，讓旅人以輕鬆卻深刻的步伐，重溯那段驚心動魄的「大行動」！

撰文、攝影： Joanne Chapman

網址: https://www.travelogbook.com

退潮後，數艘當年遭德軍擊沉的艦艇殘骸重現灘頭。 Museum Dunkirk 1940–Operation Dynamo博物館，門票8歐元，是了解鄧寇克大撤退不可錯過的必訪之地。 Dunkirk 1940路線於各Check Point設立展板，帶領旅人了解這段戰時歲月。

驚天撤退

19405月下旬，德軍將盟軍重重包圍於鄧寇克海岸，代號「發電機行動」（Operation Dynamo）的撤退任務在危急存亡之際正式展開。短短九個晝夜，逾33萬名士兵奇蹟般成功撤離，為日後戰局的逆轉奠定了基礎。在這場奇蹟中，大批緊急徵召的英國平民駕駛小船（Little Ships）冒險橫渡海峽，穿梭於淺灘之間——他們除了將士兵接駁至大型軍艦外，更直接救出了約28,000人，這份勇氣令人肅然起敬。

現時鄧寇克市區內的「Dunkirk 1940」主題路線，以沿途設置的展示板與黑白歷史照片為引導，帶領旅人探索各地標的今昔對照。路線的核心是昔日盟軍防衛與撤退行動的重要指揮據點——32號堡壘」（Bastion 32），如今已改建為「鄧寇克1940——發電機行動博物館」（Museum Dunkirk 1940–Operation Dynamo），館內透過紀錄片、珍貴文物與歷史照片，深入呈現這場撼動二戰走向的歷史性撤退。

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為解決船隻無法靠岸的困境，當時以多輛貨車拼接成臨時橋樑延伸至海中，讓士兵得以踏橋登船撤離，這場景也出現在電影之中。 館內珍貴的歷史照片記錄了撤退的驚心時刻。 2009年，工作人員在沙灘上挖掘出多件戰時遺留的機械殘件，經清理修復後移入館內展出。 立體模型重現了盟軍遭德軍步步緊逼、退無可退的緊張情景。

沙灘沉船

鄧寇克綿延的海灘更是最震撼的露天博物館。每當潮水退去，數艘當年在德軍轟炸中沉沒的艦艇殘骸便重現灘頭。最知名的兩處遺迹，分別是Zuydcoote沙灘上的「Crested Eagle」與Bray-Dunes沙灘上的「Devonia」號。Crested Eagle是一艘蒸汽動力船，於1940529日載着約600人起航後遭炸中沉沒，逾300人罹難；Devonia則於翌日530日長眠海底。鄧寇克大撤退距今已逾85年，沉船殘骸在歲月與浪濤侵蝕下日漸模糊，但那份孕育出來團結一致、絕境求生的鄧寇克精神（Dunkirk Spirit），無論再過多少年，依然給人無窮力量。

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13 展板上的Devonia號照片，讓旅人得以一睹這艘被擊沉船隻的原貌。 殘骸旁設有銘牌，記載了Crested Eagle於1940年5月29日載着逾600人起航、中彈沉沒的史實。 6
法國鄧寇克自由行 法國鄧寇克 二戰遺迹 發電機行動博物館
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