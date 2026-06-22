法國鄧寇克自由行｜法國北部二戰遺迹 發電機行動博物館+探訪32號堡壘 追尋歷史撤退奇蹟

對現代人而言，5月26日至6月4日不過是初夏裏平凡不過的日子；但對80多年前困守法國鄧寇克（Dunkirk）的二戰士兵來說，卻是一線之隔的生死關頭。2017年電影《鄧寇克大行動》將這段烽火歲月重新帶回大眾視野——而這座法國北部港口城市不僅是銀幕上的部分取景地，更是這場大規模軍事撤退的真實舞台。如今，市內設有免費巴士串聯起各大戰爭遺迹，讓旅人以輕鬆卻深刻的步伐，重溯那段驚心動魄的「大行動」！

驚天撤退

1940年5月下旬，德軍將盟軍重重包圍於鄧寇克海岸，代號「發電機行動」（Operation Dynamo）的撤退任務在危急存亡之際正式展開。短短九個晝夜，逾33萬名士兵奇蹟般成功撤離，為日後戰局的逆轉奠定了基礎。在這場奇蹟中，大批緊急徵召的英國平民駕駛小船（Little Ships）冒險橫渡海峽，穿梭於淺灘之間——他們除了將士兵接駁至大型軍艦外，更直接救出了約28,000人，這份勇氣令人肅然起敬。

現時鄧寇克市區內的「Dunkirk 1940」主題路線，以沿途設置的展示板與黑白歷史照片為引導，帶領旅人探索各地標的今昔對照。路線的核心是昔日盟軍防衛與撤退行動的重要指揮據點——「32號堡壘」（Bastion 32），如今已改建為「鄧寇克1940——發電機行動博物館」（Museum Dunkirk 1940–Operation Dynamo），館內透過紀錄片、珍貴文物與歷史照片，深入呈現這場撼動二戰走向的歷史性撤退。