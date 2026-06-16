寶礦力水特跑步祭2026登場 6.19開放公眾報名 攜手ASICS推跑步班+限定精品

寶礦力水特跑步祭再次回歸！活動將於11月15日（星期日）在香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）開跑。賽事設有多種賽制，包括全新非競賽性的1公里障礙賽。運動愛好者亦可參與瑜伽、BODYATTACK和嘻哈舞蹈等活動，盡情投入運動的樂趣中。寶礦力水特更加聯乘ASICS打造4大限定商品，讓各位沉浸於結合運動和工作坊的青春盛典。

會員優先報名 設早鳥優惠

寶礦力水特繼續聯乘ASICS限時推出「OneASICS 金會員優先報名企劃」，限量200位金會員可率先在即日起至6月18日期間鎖定席位。公眾網上報名及早鳥優惠則於6月19日啟動，7月16日或之前成功報名即可以港幣$330參加各項跑步項目及$140參加任何一項輕流汗體驗班項目。

全新非競賽性 1 公里障礙賽

賽事設有多種賽制，除了延續經典的10公里、5公里及3公里的GO RUN個人賽，今年首次打造非競賽性質的「1公里GO FUN團魂障礙賽（親子/組合）」。6歲或以上的家庭組合或2至4人朋友即可結伴參與。「賽前訓練班」和「比賽實戰應用課程」同步登場。徐弘泰WINTER主教練及專業教練團隊將會親自帶領，除了分享跑步的基本概念及備賽經驗，更在加入LSD長課（Long Slow Distance），協助跑手更系統化地掌握並改善自身的表現。