IKEA期間限定店進駐啟德AIRSIDE首設夾糖區 yuu會員獨家夾限量必搶猩猩同事/肉丸公仔

IKEA期間限定店位於AIRSIDE 1樓，空間設計承襲一貫簡約溫馨北歐風格。店內精選數百款專為香港居住空間而設的家居好物，涵蓋浴室、廚房、睡房等實用家具產品，以及長青經典毛公仔。無論是剛搬進啟德新居的業主，想參考空間放大靈感，還是尋找高性價比日常用品租客，都能在這裡一站式購置。

啟德新發展區近年急速蛻變，多個全新指標性商業及住宅項目陸續入伙，為這片維港海濱注入年輕活力。看準新裝修業主與潮流主客群的龐大需求，北歐家居巨頭IKEA(宜家家居)，宣布將零售版圖延伸至啟德，由即日起至2月28日，以期間限定店形式進駐啟德地標商場AIRSIDE，更推出多項獨家禮遇與限量精品，為啟德這個社區帶來一站式北歐家居體驗。

除了家居用品，深受港人喜愛的「瑞典美食市場」亦同步登陸，店內設有食品專區，供應招牌瑞典肉丸、鮮嫩挪威三文魚柳，還有多款口味急凍雞胸肉、原味希臘乳酪、特製咖啡及精選北歐零食，讓市民能把地道瑞典風味帶回自家餐桌。

yuu 會員獨家限時夾公仔機

為慶祝IKEA啟德期間限定店開幕，由即日起至6月30日，同步推出yuu會員限定夾公仔機。yuu會員只要在該店單日消費滿$148(最多可合併兩張當日發票正本)，並出示yuu ID，即可免費兌換2枚夾公仔機代幣，挑戰夾取在網路上掀起話題的「IKEA 猩猩同事鎖匙扣」，以及造型幽默、讓人會心微笑的「IKEA 反轉肉丸公仔」。兩款精品皆為啟德店限定釋出，數量有限，夾完即止，考驗各位夾公仔達人身手。

LÖRDAGSGODIS 自助夾糖區首登場

此外，IKEA期間限定店甜蜜加碼，特別引入「LÖRDAGSGODIS自助夾糖區」，引進20款經典瑞典人氣軟糖。包括深受大人小孩追捧的酸沙可樂糖、士多啤梨扁帶糖、迷你小熊糖、可樂瓶子軟糖，以及造型極具特色的雞蛋與鯊魚軟糖。夾糖區採用傳統「按重量計價」方式，每100克售價$13。顧客可拿取紙袋，依照個人口味自由混搭「買幾多、夾幾多」，在色彩繽紛糖果牆前，裝滿專屬自己的甜蜜滋味。