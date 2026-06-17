無國界醫生日2026︱救援一息巡迴展登陸三大商場 現場登記完畢可獲限定紀念品

今年7月，無國界醫生(香港)將舉辦《救援一息》巡迴展覽，一連三站登陸大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場。展覽透過真實救援故事，將戰火與災區最前線的嚴峻處境，呈現於市民眼前，讓大家切身感受無國界醫生如何奮力守護危困者每一口呼吸。現場更特設伊波拉病毒主題展區，帶領大眾深入了解這場致命疫情的防護與緊急應對工作。

香港救援人員親臨分享前線生死時刻

《救援一息》巡迴展覽，將於7月5日下午2時在大圍圍方舉行啟動禮。屆時香港本土的前線救援人員將現身說法，親口分享他們在醫療資源匱乏的戰區或災場中，如何與死神搏鬥的震撼見證。市民除了能近距離了解災情的前線故事，還可以參與現場互動環節，只要完成指定體驗，即可免費換領盛夏限定紀念品——實用手提風扇。