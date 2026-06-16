日本旅遊｜大分夏日必玩行程！透心涼瀑布峽谷美景/江戶時代秘湯體驗/三大花火祭

提起大分縣，不少人第一時間想起溫泉。如果以為大分縣只有冬天好玩，那就大錯特錯了！大分縣四季都有著獨特魅力的觀光景點和活動，而夏天更有超多透心涼避暑秘境，夏天平均氣溫在26至27度左右，氣候舒適清涼，這次記者為大家搜羅大分夏日5大必玩行程，外加暑假必睇的三大花火祭，即睇內文計劃夏日旅遊的行程！

原尻瀑布｜橡皮艇之旅體驗 擁有「東方的尼加拉」美譽的原尻瀑布，瀑布高達海拔158.7米、寬120米、高 20米，非常震撼！想全方位賞瀑布景色，可以走上吊橋「瀧見橋」俯瞰全景，又或者沿著「沉下橋」環繞瀑布走一圈。想玩得更激？推薦參加橡皮艇體驗！在專業導遊帶領下，3歲以上的小朋友都可以穿上救生衣、戴上頭盔出發，直接划到水簾之下接受瀑布的「夏水禮」，保證透心涼！ 原尻瀑布 地址：豊後大野市緒方町原尻410 交通：從JR緒方站約5分鐘車程

寒之地獄旅館｜冰火兩重奏溫泉體驗 這間創立於1928年的老字號溫泉旅館，擁有江戶時代末期開湯的低溫溫泉「寒之地獄」，住客可以體驗罕見的冰火交替浴，先浸入13至14度的硫磺冷泉內約1-2分鐘，再到50度的桑拿房休息，這種一冷一熱的極限體驗，對消除疲勞非常有效！雖然冷泉是男女混浴，但可以穿泳衣入浴。房內同時備有一般溫水切石風呂，備有加熱後的溫熱泉水，同時提供豐後牛等山林料理及懷石料理，絕對是難忘放鬆體驗。 寒之地獄旅館 地址：879-4911大分県玖珠郡九重町田野257

別府灣漁船巡遊｜欣賞東方那不勒斯美景 想同另一角度欣賞大分景色？推薦參加由當地資深漁民帶隊的漁船巡遊，在青翠澄澈的別府灣出海！沿途可欣賞到日出城址、鹿鳴越連山、鶴見岳、溫泉蒸汽等景致，亦因此被譽為「東方那不勒斯」。行程分為40分鐘及90分鐘，最推介「朝市巡航」，不僅能配合早市時間出海，還可以親眼看到漁港早市的熱鬧交易情況，最後更能享用最新鮮的海鮮早餐，海鮮迷必去！ 別府灣的漁船巡遊 參加人數：5 - 36人(需於5天前預約)

津久見海豚島｜與海豚一同暢泳 由「海之卵」與津久見市合作而成的「津久見海豚島」，是一座以「互動與療癒」為主題的海洋體驗樂園。這裡不單止可以看海豚表演，最大賣點可以親自餵食海豚，甚至體驗與海豚一同在海中暢泳！除了海豚，園內還有超級治癒的企鵝和海龜等海洋生物，大小朋友絕對會玩到捨不得走。 津久見海豚島 地址：879-2683大分県津久見市大字四浦2218-10 營業時間：10:00 - 16:00 費用：大人1,300円、小/中學生800円、4歲以下幼童650円 交通：從JR津久見站搭乘巴士約40分鐘，於「津久見海豚島」下車

夏日大分縣煙花大會 夏天去日本又怎能少得祭典和煙花？2026年7月至8月期間，大分縣將會舉辦三大煙花盛會，記得mark實日子去換浴衣打卡啦！ 「別府火之海祭」將於2026年7月25日及26日舉行，預計發射8,888枚煙花！津久見港祭則於2026年7月18日及19日舉行，19日當晚預計將會發射九州最大規模的大型煙花煙花。大分「夢」煙火大會也已宣布於2026年8月29日舉行，同樣發射出8,000枚煙花。 別府火之海祭 舉行日期：2026年7月25日 - 26日(只有26日有煙花表演)