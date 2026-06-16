D2 Place「爆旋祭」暑假登場 展出初代動畫原畫手稿 設3個組別陀螺大賽/陀螺售賣區/陀螺工作坊

還記得小時候那句「Go Shoot！」嗎？當年放學後和同學蹲在地上鬥陀螺的熱血回憶，這個周末有機會重新燃起。荔枝角D2 Place將於6月20日至21日舉辦大型陀螺主題祭典「Go Shoot！爆旋祭」，不但設有三大組別正式比賽，更首度公開展出初代《爆旋陀螺》動畫原畫手稿真跡！那些年追過動畫的粉絲，終於可以親眼見到聖獸背後的一筆一劃。

珍藏展首曝光 原畫手稿重現經典 今次「爆旋陀螺珍藏展」展出的手稿為初代動畫的原畫線稿真跡，連同歷代陀螺產品及爆旋陀螺卡牌一併陳列，讓粉絲可以近距離重溫當年「聖獸召喚」的熱血歲月。

三大組別對決 冠軍獲官方限定金色零件 賽事方面，大會按年齡層分設三個組別。6月20日率先進行「親子組」及「6至12歲組」賽事，每組各設64個參賽名額；6月21日則舉行128人制「公開組」賽事，供高手一較高下。各組別冠、亞、季軍可獲官方送出的限定收藏品「英仙幽暗——金色特別版零件」，所有參賽者亦可獲贈D2 Place 50元商場現金券。

同場亦有「明星挑戰賽」環節，邀請新生代藝人到場與參賽者即場對戰。6月20日由歌手羅子熙（Hei）及ZPOT成員林焯彥（Marcus）應戰，6月21日則由何洛瑤（會長Sica）壓軸登場。在明星挑戰賽中勝出的參加者，可額外獲得50元商場現金券。 即場買陀螺落場戰 測速榜每日送禮 場內同步設有「爆旋陀螺售賣區」，發售不同款式的陀螺及零件配件，方便玩家即買即組裝即落場比賽。大會亦設「測速挑戰龍虎榜」，登記成為HAPI CLUB by D2 Place會員即可每日免費挑戰一次，每日發射速度最高的三位挑戰者可獲神秘禮品。此外，現場設有「陀螺工作坊」，由專業導師指導組裝及改裝技巧，適合新手入門體驗。

D2 Place 「Go Shoot！爆旋祭」 日期：2025年6月20至21日 時間： 下午 1 時至 晚上 9 時 地點：D2 Place ONE 7樓The UPPER STAGE及D2 Place TWO地下P2P 費用：免費入場（比賽須預先報名）