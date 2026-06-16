世界盃熱潮升溫 CASETiFY 推官方聯乘系列 大力神盃手機殼撐愛隊

2026 FIFA 世界盃已經開鑼，全球足球熱潮全面升溫。手機品牌 CASETiFY 順勢推出 FIFA WORLD CUP 26 官方授權聯乘系列，將賽事元素、球迷文化和個人化設計帶到手機殼及日常科技配件之上，讓球迷即使不在球場，也能以貼身單品表達對愛隊的支持。

國家隊元素變成個人化設計 今次系列主打鮮明的國家隊色彩和世界盃視覺元素，設計靈感來自不同球隊的代表色、球衣圖案及賽事標誌。用家可按個人喜好選擇支持球隊的專屬印花，部分款式更可加入姓名、號碼等客製化細節，將球迷身份化成更具個人風格的應援配件。

大力神盃設計成收藏焦點 系列焦點落在兩款特別版官方授權產品，包括「FIFA WORLD CUP 26™ 珍藏版手機殼」及「FIFA WORLD CUP 26™ 金屬手機掛鏈」。兩款作品均以世界盃冠軍獎盃「大力神盃」為設計主軸，透過金色調和具紀念感的造型，將賽事榮耀感延伸至日常穿搭之中；系列同時涵蓋 Apple、Samsung 及 Google 指定裝置配件，並推出 Apple Watch 錶帶、手提電腦及平板電腦保護殼，以及多款磁吸配件。 FIFA WORLD CUP 26™ x CASETiFY 聯乘系列現已於 CASETiFY網店及門市發售