618購物節︱ WeChat Pay HK推6月網購消費賞 專享低至73折優惠 滿額+完成1動作即減¥28

618購物節即將開鑼。WeChat Pay HK即日起推出「6月網購消費賞」，用家不但專享低至73折的折扣，滿額及輸入指定優惠碼，即減28元人民幣。即看下文！
當日4點前付款 第二日送達！
為了響應購物節，多間網購平台紛紛升級服務。WeChat Pay HK用戶只需於天貓超市當日下午4時前完成付款，所購買的貨品將會次日送達，完成「送貨快、品質優、價格抵」的服務承諾。
滿額+輸入優惠碼 即減最高¥28
當然少不了滿額即減的折扣活動！即日起至6月21日，WeChat Pay HK用戶在淘寶消費滿¥188並輸入優惠碼「WECHAT18」，即減¥18；消費滿¥288及輸入優惠碼「WECHAT28」，即減¥28。
消費享5倍WePoints積分
支付平台同步推出多重積分獎賞活動。即日起至2026年6月30日，用戶於「WePoints積分專區」參與積分任務，並於指定網購平台，涵蓋淘寶、拼多多、京東、抖音及小紅書的App 或小程序，再以指定方式消費，即享5倍WePoints積分，最高可獲 5,000 WePoints積分。
用戶可憑指定數量積分兌換電子現金券，買得愈多，優惠愈多。
WePoints 積分
電子現金券
2,000
滿HK$50減HK$3
3,500
滿HK$100減HK$5
7,000
滿HK$200減HK$10