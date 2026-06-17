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生活
出版：2026-Jun-17 12:00
更新：2026-Jun-17 12:00

618購物節︱ WeChat Pay HK推6月網購消費賞 專享低至73折優惠 滿額+完成1動作即減¥28

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Joe15
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618購物節即將開鑼。WeChat Pay HK即日起推出「6月網購消費賞」，用家不但專享低至73折的折扣，滿額及輸入指定優惠碼，即減28元人民幣。即看下文！

Key Visual

WeChat Pay HK即日起推出「6月網購消費賞」活動。

當日4點前付款 第二日送達！

為了響應購物節，多間網購平台紛紛升級服務。WeChat Pay HK用戶只需於天貓超市當日下午4時前完成付款，所購買的貨品將會次日送達，完成「送貨快、品質優、價格抵」的服務承諾。

 滿額+輸入優惠碼 即減最高¥28

當然少不了滿額即減的折扣活動！即日起至621日，WeChat Pay HK用戶在淘寶消費滿¥188並輸入優惠碼「WECHAT18」，即減¥18；消費滿¥288及輸入優惠碼「WECHAT28」，即減¥28

Pic 1 淘寶優惠碼

WeChat Pay HK用戶專享淘寶優惠碼。

消費享5WePoints積分

支付平台同步推出多重積分獎賞活動。即日起至2026630日，用戶於「WePoints積分專區」參與積分任務，並於指定網購平台，涵蓋淘寶、拼多多、京東、抖音及小紅書的App 或小程序，再以指定方式消費，即享5WePoints積分，最高可獲 5,000 WePoints積分。

Pic 2 限時五倍積分 Pic 3 限時五倍積分說明 Pic 4 WePoints兌換各平台優惠

用戶可憑指定數量積分兌換電子現金券，買得愈多，優惠愈多。

WePoints 積分

電子現金券

2,000

滿HK$50減HK$3

3,500

滿HK$100減HK$5

7,000

滿HK$200減HK$10

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