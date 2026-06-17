618購物節︱ WeChat Pay HK推6月網購消費賞 專享低至73折優惠 滿額+完成1動作即減¥28

618購物節即將開鑼。WeChat Pay HK即日起推出「6月網購消費賞」，用家不但專享低至73折的折扣，滿額及輸入指定優惠碼，即減28元人民幣。即看下文！

當日4點前付款 第二日送達！

為了響應購物節，多間網購平台紛紛升級服務。WeChat Pay HK用戶只需於天貓超市當日下午4時前完成付款，所購買的貨品將會次日送達，完成「送貨快、品質優、價格抵」的服務承諾。

滿額+輸入 優惠碼 即減最高 ¥28

當然少不了滿額即減的折扣活動！即日起至6月21日，WeChat Pay HK用戶在淘寶消費滿¥188並輸入優惠碼「WECHAT18」，即減¥18；消費滿¥288及輸入優惠碼「WECHAT28」，即減¥28。