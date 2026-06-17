香港家居博覽2026｜電器開倉低至一折 精選智能門鎖 $1,900起

想趁暑假前為家居換新裝，或正準備裝修、入伙的市民，不妨留意即將舉行的「香港家居博覽2026」。展覽將於6月25日至28日一連四天在香港會議展覽中心1號展覽廳舉行，場內匯聚家品、家電、室內設計、裝修服務、智能家居及樂齡產品等多個範疇，今屆更設電器開倉優惠，部分家電低至一折起。以下特別整理展覽多個焦點，方便讀者入場前先作參考。

電器開倉低至一折 展覽其中一大焦點是大型電器Outlet。東園電器行有限公司將於會場推出電器開倉優惠，產品包括蒸氣熨斗、電熱水壺、電磁爐及音箱等家庭電器，每日設限量優惠，部分折扣低至一折起。 除了購物優惠，場內亦會舉行超過25場免費講座及諮詢活動，邀請驗樓及家居專家等分享家居裝修、收納整理、驗樓須知等實用題目。入場人士亦可參與「家居釣鴨王」有獎遊戲，在逛展之餘贏取禮品。

蝸居慳位、智能門鎖、廚電新品 展商亮點率先睇

蝸居慳位、智能門鎖、廚電新品 展商亮點率先睇 香港居住空間有限，慳位設計仍然是家居市場焦點。CASA REPUBLIC將帶來I403零靠牆電動梳化床，採用「雲感」技術，一鍵即可展開成2米大床，毋須靠牆擺放，適合細單位靈活運用客飯廳空間。 注重家居安全的讀者，可留意斯柏德（香港）有限公司與本地插畫師合作推出的Delta電子門鎖K1，精選門鎖低至1,900元即可入手。廚電方面，WBL Limited將展出Bosch BDC7111B0抽屜式蒸爐，主打14厘米超薄機身、10公升容量及智能食譜功能，切合細小廚房及開放式廚房使用。

養寵家庭與健康生活產品成焦點 智能家居產品方面，宏俊有限公司將展示DREAME FP10主動集毛寵物空氣清新機，針對養寵家庭常見的浮毛、異味及過敏原問題而設。產品配備密閉除菌集毛倉，聲稱除菌率達99.9%，首10名購買者更可獲贈寵物頂座。 今年亦有多個品牌首次參展。香港中華煤氣有限公司將帶來TGC淨廚櫃套餐及變頻窗口式冷氣機優惠；特爾高能源有限公司則展示DSG Home網上商店商品，包括韓國製陶瓷不沾鍋具套裝；香港電訊旗下DrGo亦會於會場提供指定普通科醫生視像診症連基本藥物及送遞服務名額，另設DrGo One Wellness限定優惠。

樂齡館升級 聚焦銀髮家居科技 隨着香港人口老化，樂齡家居產品需求持續上升。今屆博覽的「樂齡館」將全面升級，集中展示適合長者使用的家居科技及健康設備，包括無障礙家具、智能家居產品、健康護理用品，以及具AI護脊、睡眠檢測及智能加熱功能的智能床褥等。場內亦會展出氣壓式循環治療器、助行機械人及電動護理移位機等產品，為長者及照顧者提供更多居家照護方案。

Mastercard刮刮卡大抽獎

Mastercard刮刮卡大抽獎 顧客凡於指定攤位以Mastercard單一簽賬每滿500元，即可獲一次抽獎機會；簽賬1,000元可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次。獎品包括大型家電及家居禮品等，場內活動及有獎遊戲合共送出逾7,700份獎品，總值超過60萬港元。 展覽集團亦繼續與香港電訊旗下The Club合作推出「積換・消費券計劃」。會員可透過應用程式將積分兌換成展覽限定消費券，再到會場專屬櫃檯換領實體券，於指定攤位即時使用，既回饋消費者，亦有助帶動本地消費氣氛。

香港家居博覽 2026 資料 日期：2026年6月25日至28日（星期四至星期日） 時間：6月25日至27日中午12時至晚上9時；6月28日中午12時至晚上7時 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心1號展覽廳（會展站B3出口或灣仔站A5出口） 展覽設七大展區： 建材／設備／工具

室內設計／裝修／訂造傢俬

家電／智能家居／家品／廚具

寢室用品／傢俬／梳化

健康設備／家居淨化／清潔

樂齡產品及服務

其他專業家居服務及產品 大會同時推出長者免費入場優惠，65歲或以上人士出示長者咭或身份證即可免費參觀，鼓勵更多樂齡人士了解最新家居科技及生活方案。