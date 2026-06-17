熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-17 15:00
更新：2026-Jun-17 15:00

周末好去處｜西營盤夏日Analog基地　 免費體驗 Polaroid Go Gen 3 / DIY 匙扣工作坊

分享：
周末好去處｜西營盤夏日Analog基地　 免費體驗 Polaroid Go Gen 3 / DIY 匙扣工作坊

周末好去處｜西營盤夏日Analog基地　 免費體驗 Polaroid Go Gen 3 / DIY 匙扣工作坊

adblk4

相機元祖Polaroid正式推出全新升級 Polaroid Go Generation 3，是以輕巧機身配合更穩定的拍攝表現，回應Analog 生活潮流。作為 Polaroid 家族中最細小的即影即有相機，Polaroid Go Gen 3 保留掌心尺寸，方便外出、旅行或與朋友聚會時隨身攜帶。新一代機款同時升級光學鏡頭及閃光系統，讓用家在室內、街頭或低光環境下，都較容易拍出清晰而具復古感的照片。

聯乘 ztoryhome 打造夏日 Analog 空間 聯乘 ztoryhome 打造夏日 Analog 空間 聯乘 ztoryhome 打造夏日 Analog 空間 聯乘 ztoryhome 打造夏日 Analog 空間

聯乘 ztoryhome 打造夏日 Analog 空間

為配合新機推出，Polaroid 特別在西營盤藝文空間 ztoryhome 舉行發布活動，希望透過今次合作，讓大家重新感受實體照片帶來的回憶與溫度。限時公眾體驗活動由 6 11 日至 21 日舉行，市民可趁著今個活動走進西營盤社區，利用 Polaroid Go Gen 3 鏡頭觀察街道、建築與日常風景，並把拍下的一刻化成可觸摸、可收藏的即影即有照片。

新機焦點 新機焦點 新機焦點

細機身升級拍攝表現

Polaroid Go Gen 3 主打「隨身創作」，適合旅行、街頭漫步或朋友聚會等場合使用。相比上一代，新機在成像細節、近距離拍攝及閃光控制方面均有提升，令即影即有照片更易呈現自然色彩與清晰輪廓。

新機焦點:

  • 配備升級光學鏡頭，影像銳利度及細節表現有所提升，自拍或多人合照時畫面更自然清晰。

  • 智能測光配合全新強力閃光系統，可有效控制光暈，即使在室內或較暗環境拍攝，也能保留即影即有照片獨有的色調與對比。

  • 機身設有自拍鏡、定時自拍及雙重曝光模式，讓用家可輕鬆嘗試不同構圖和創意效果。

adblk5

  • 顏色選擇亦更具夏日感，除經典黑、白兩色外，新增紫、藍、綠三款色調；當中天藍色更為亞太區及中國市場獨家發售。

    主要規格一覽

    ●     尺寸：105 x 83.9 x 61.5 mm

    ●     重量：僅 239 克（輕巧便攜）

    ●     快門速度：1/500 - 1.0

    ●     電池：USB-C 充電高效能鋰電池

    ●     相紙：Polaroid Go 專用即影即有相紙

    • 三大活動免費體驗新機 三大活動免費體驗新機 三大活動免費體驗新機 三大活動免費體驗新機

    三大活動免費體驗新機

    活動1 Analog 基地：

    公眾可免費入場體驗 Polaroid Go Gen 3，亦可參與不同主題活動，從拍攝到收藏，完整感受即影即有照片的樂趣。

    活動2社區光影地圖展:

    場內設有巨型社區地圖，展示西營盤一帶的城市光影與街道故事，適合打卡之餘，也讓大家從不同角度認識社區面貌。

    活動3 Analog 照相空間：

    參加者可在 ztoryhome 的文藝空間內試用新機，親身體驗自拍、閃光及雙重曝光等功能，把即興靈感變成實體照片。

    活動４DIY 照片匙扣工作坊：

    凡於 ztoryhome 購買 Polaroid Go Gen 3，即可參加專屬工作坊，把即場拍攝或自選照片製成獨一無二的照片匙扣，將回憶變成日常隨身小物。

    adblk6

    活動及發售詳情

    日期： 2026 6 11 日至 21 日（逢星期三至日）

    時間：早上9時至下午6

    地點： 西營盤皇后大道西118ztoryhome 地面及一樓

    ADVERTISEMENT

    【👇送第6屆工展會購物節電子門票👇】

    ad

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務