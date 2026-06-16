日本鐵道遊｜東京睡一晚直達青森！JR東日本推出全新夜行特快列車Luna Azul

鐵道迷注意！JR東日本日前宣布，將於2027年度初推出全新特急列車「Luna Azul」。這款列車主打重現經典的夜行鐵道浪漫，全車均為「專屬包廂」設計，帶乘客由東京品川一路睡到青森，體現「搭乘本身就是目的地」的旅遊新概念，即睇詳情！

全新特急列車 東京直達青森只需一晚

「Luna Azul」在西班牙語中有「藍月」意思，而列車車身外觀以兩種神秘的漸層深藍色為設計，靈感源於黎明破曉前或日落西山後的「藍色時刻」。列車由10節車廂組成，全車採「專屬包廂」設計，最多接待125名旅客，確保每位旅客的私隱與寧靜。在春季至秋季期間，將以夜行模式營運，列車每週提供兩個往返班次，經由「上越線」與「羽越本線」連接東京品川與青森。

下行班次(東京往青森)：約晚上21:00自品川出發 - 隔日早上09:30抵達青森(車程約12.5小時)