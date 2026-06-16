日本鐵道遊｜東京睡一晚直達青森！JR東日本推出全新夜行特快列車Luna Azul

鐵道迷注意！JR東日本日前宣布，將於2027年度初推出全新特急列車「Luna Azul」。這款列車主打重現經典的夜行鐵道浪漫，全車均為「專屬包廂」設計，帶乘客由東京品川一路睡到青森，體現「搭乘本身就是目的地」的旅遊新概念，即睇詳情！
全新特急列車 東京直達青森只需一晚
「Luna Azul」在西班牙語中有「藍月」意思，而列車車身外觀以兩種神秘的漸層深藍色為設計，靈感源於黎明破曉前或日落西山後的「藍色時刻」。列車由10節車廂組成，全車採「專屬包廂」設計，最多接待125名旅客，確保每位旅客的私隱與寧靜。在春季至秋季期間，將以夜行模式營運，列車每週提供兩個往返班次，經由「上越線」與「羽越本線」連接東京品川與青森。
下行班次(東京往青森)：約晚上21:00自品川出發 - 隔日早上09:30抵達青森(車程約12.5小時)
上行班次(青森往東京)：約下午16:00自青森出發 - 隔日早上07:00返抵品川(車程約15小時)
打破傳統！全車專屬包廂+可平躺梳化
有別於傳統火車的並排座位，「Luna Azul」徹底打破常規，全車10節車廂皆採「專屬包廂」設計，無論是獨旅、情侶、還是家庭出遊，都能擁有高私密度的個人空間。車內規劃多款房型，最高級的更有「premium green」，擁有L型梳化，可完全平躺，盡享高級乘坐體驗。
另外，列車5號車廂更設景觀休息室「Luna Vista Lounge」，為全車的公共空間，採用大面積的觀景窗，讓乘客可以一邊小酌或品嘗輕食之餘，一邊欣賞窗外流動的風景。
冬季限定3小時直達草津溫泉
冬季期間，「Luna Azul」將縮編成7節車廂，改為白天行駛的觀光特急列車，每週增加至6個往返班次，帶旅客由品川直達群馬縣的溫泉名湯「草津溫泉」，車程縮短至3小時。
去程：早上10:00品川出發 - 12:30抵達長野原草津口
回程：下午16:30長野原草津口出發 - 晚上19:30返抵品川
JR東日本目前尚未公布具體車票價格及確切的運行日，考慮全新列車將同時包辦交通車票與住宿體驗，預計「Luna Azul」將成2027年最熱門的夜行鐵道體驗，推出後將一票難求。各位鐵道迷有興趣，就記得密切留意！