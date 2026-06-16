暑假好去處｜荃新天地戶外水上樂園 室內解謎漂流/戶外水上攻防戰/衝刺滑翔道/互動水炮 門票$58起早鳥享9折（附購票連結）

今個暑假想帶小朋友放電放到盡，又想全家一齊濕身消暑？荃新天地即將變身成巨型航海冒險基地，聯乘新加坡人氣親子品牌JUMPTOPIA打造「向偉大航道啟航」夏日樂園，由6月26日起至8月31日，一次過集齊沉浸式漂流解謎、6米高速滑梯、以及全港首個商場戶外水上攻防戰，小朋友由室內訓練基地「練兵」完畢，即可殺入戶外水戰區全力開戰。門票低至$58起，早鳥更有9折，各位家長不妨趁暑假帶小朋友來放電。

室內「小小航海探險家訓練基地」：漂流解謎加6米高速滑梯 荃新天地1期中庭將變身為以探險船為設計靈感的大型充氣城堡。場內設有沉浸式室內漂流體驗，小朋友可搭乘漂流船，在迷霧特效及聲音導航中解開密碼、完成射擊任務。基地內亦設「探險船甲板區」，設有多重障礙關卡及彈跳平台，考驗參加者的身體協調與反應力。完成訓練後可挑戰6米高的「極速逃生滑道」，模擬逃離海上風暴的情境。Kiztopia Friends角色今次首度換上航海探險家造型，於場內擔任訓練官角色，增添互動趣味。

戶外水上攻防戰：7大裝置/動態水戰/STEM探索 此外，位於商場戶外的花園廣場則設有全港首個商場「戶外水上攻防戰區」，以7大互動水上裝置組成。核心設施「偉大航道激戰區」為直徑達10米的圓形水池，中央放置大型可進入的探險船裝置，小朋友可於船上進行水戰攻防，亦可操控四周高壓水槍向中央目標射擊。持入場手帶的參加者可獲提供基本款水槍，場內亦有補給站供選購射程更遠的進階水槍。還有「水花巨塔」裝置會不定時傾瀉大量水花，營造瀑布般的視覺衝擊；「衝刺滑翔道」表面覆蓋薄水膜，讓小朋友在水面上高速滑行。

而年齡較小的幼兒童亦有較為安全的設施，包括「蘑菇噴泉區」，頂部持續灑出柔和水幕，配合中小型互動噴水裝置，安全之餘亦具玩樂趣味。「五角星水輪轉盤」則透過多方向感應水柱設計，轉動裝置可觸發不同噴水效果。 另外，場内還有融合STEM元素的「水動科技基地」，設有齒輪、智能水閥及倒水桶機關，小朋友可手動調節水流方向，引導水源啟動不同噴水特效，在玩樂中探索水力學原理。另外，「水幕凱旋門」則以拱門結合流動水幕，兼具打卡與入場儀式感。





驚喜快閃水戰 海盜MVP選拔 除了常設的水上裝置外，園區亦加入限時互動環節，將氣氛再推高一個層次。當場內響起特定警報聲與節奏音樂，「驚喜快閃：狂熱海盜炸場」便會隨即發動，現場啟動強力水炮互動環節，所有參加者即時投入一場激烈的全場混戰。每場結束前更設有「傳奇船長選拔：海盜 OOTD MVP」環節，由現場海盜大軍投票選出全場最具海盜風格或最投入戰鬥的參加者，獲勝者可贏得豐富禮品包，加冕為當場的「傳奇船長」。想增加勝算的話，不妨提前幫小朋友準備海盜主題造型出戰。

風暴水炮

購票詳情： 按此購票 門票即日起於Klook獨家發售，入場門票低至HK$58起。6月25日或之前購票可享早鳥9折優惠，名額有限，額滿即止。 早鳥優惠門票 早鳥門票發售日期：2026年6月15日至25日 早鳥門票售價：正價門票9折優惠 其他優惠：全線Kiztopia及Bouncetopia之遊樂通行證持證人於活動期間到現場購票即可獲得全單88折優惠。 正價門票 門票發售日期：2026年6月26日（或售完即止） 門票售價： 荃新天地1期 星期一至五（平日）*：HK$58（25分鐘）／HK$88（50分鐘） 星期六、日及公眾假期*：HK$68（25分鐘）／HK$118（50分鐘）

荃新天地花園廣場 星期一至五（平日）*： HK$118（50分鐘） 星期六、日及公眾假期*： HK$148（50分鐘） 購票平台：Klook 注意事項： #1 大小同價/ 身高未足120cm小朋友需由已購票之成人陪伴入場。 #2未滿 24 個月幼兒免費條件：隨同一位持票成人及一位持票小童入場；若無同行持票小童，幼兒須另購門票。 #3 門票一經出售不設退換。 #4每張室內中庭付費門票含一張船票 #5 基於安全理由，神秘灣漂流（漂流船）僅限體重40kg或以下的3至12歲兒童遊玩。 荃新天地「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向偉大航道啟航」水戰PARTY 活動詳情：

日期：2026年6月26日至8月31日 時間：星期一至五：中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時 地點：荃新天地1期中庭 及 荃新天地1期花園廣場