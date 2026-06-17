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出版：2026-Jun-17 16:00
更新：2026-Jun-17 16:00

香港建造商會魯班節宣傳地盤禁煙 快閃全港派軟雪糕為工友及市民消暑

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Nose 31

香港建造商會魯班節宣傳地盤禁煙 快閃全港派軟雪糕為工友及市民消暑

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夏日在工地工作，建築工人體感溫度往往直逼40度。香港建造商會(下稱商會)趁著建造界盛事「魯班節」，特別策劃8場「魯班全民派雪糕日」快閃活動。由625日至78日期間，一輛滿載清涼軟雪糕的雪糕車，特別駛入全港多個社區與地盤，用一抹冰涼傳遞關懷，為工友及市民降溫。活動同時推廣勞工處地盤禁煙措施，致力攜手打造無煙工地文化。

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香港建造商會於魯班節舉行8場派雪糕活動，為工友及市民消暑。

香港建造商會會長廖聖鵬工程師表示，魯班先師誕是業界最重要的節日，今年商會打破傳統，推動暑熱指引、保障職安健的同時，積極倡導無煙工地。他強調，工友健康與安全是建造香港最堅實的基石，希望大家在品嘗雪糕消暑時，也能感受來自建造業「以人為本」的匠心關懷。「魯班全民派雪糕日」的軟雪糕數量有限，送完即止；主辦單位保留更改活動細節的最終決定權。

「魯班全民派雪糕日」巡迴時間表：

625()14:00–16:00：馬頭角房協專用安置屋邨地盤(不開放予公眾)

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626()14:30–16:30：北角東岸公園主題區地盤外

629()14:30–16:30：流浮山天華路公營房屋發展地盤(新沙江圍路交界附近)

630()14:30–16:30：灣仔電腦城(灣仔港鐵站A4出口)

703()14:30–16:30：水務署天水圍新界西辦事處(不開放於公眾)

706()14:30–16:30：尖沙咀海防道

707()15:45–17:45：中環新海濱3Central Yards地盤外公共空間

708()14:30–16:30：油麻地炮台街143

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