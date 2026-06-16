Sanrio全新香港限定公仔及盲盒 奶嘴BB公仔/迷你應援燈匙扣//燈箱/照片吊飾盲盒

Sanrio粉絲準備好荷包！7-Eleven由6月17日起於香港及澳門分店推出全新Sanrio characters精品系列，一眾人氣角色今次集體換上嬰兒造型亮相，除了有全新「奶嘴BB」公仔掛飾外，亦同步帶來應援燈匙扣、迷你燈箱及照片吊飾等多款盲盒產品，無論是掛袋裝飾、辦公桌擺設，還是追星應援都用得著。即睇以下詳情！

14款Sanrio角色化身奶嘴BB 今次最吸睛的莫過於Sanrio 3.5吋嬰兒公仔匙扣系列。Hello Kitty、My Melody、Kuromi、玉桂狗、水怪以及布甸狗等14位人氣角色，齊齊換上嬰兒造型，以咬著奶嘴的模樣示人，配上圓潤臉蛋及大眼設計，童趣滿分。公仔附有掛扣設計，可以輕鬆掛在手袋或者背囊上，每個售價$109。

應援燈匙扣盲盒：7色燈光切換+DIY 貼紙 近年不少人看演唱會都會帶上應援小物，而今次推出的Sanrio應援燈匙扣盲盒便以此為靈感。系列共有6款，每件售$99，每個匙扣都有七種燈光模式，大家可按個人喜好切換不同顏色。盒內同時附送13款得意貼紙，讓粉絲們自由DIY裝飾，平日可以掛在袋上，去演唱會時亦可充當迷你應援燈相當搶眼。

迷你燈箱盲盒：磁吸設計 雙面驚喜 迷你燈箱盲盒共8款（4款燈箱設計），每件售$59。有圓形、方形及三角形座檯燈箱選擇，具備磁吸功能，可直接吸附於Locker、雪櫃上，亦可立在書檯作裝飾。燈箱正反兩面印有不同圖案，正面是各個Sanrio可愛角色，背面則隱藏著標語和搞笑表情。

迷你照片吊飾盲盒：隨身帶著偶像出門 最後登場的迷你照片吊飾盲盒同樣售$59一件，共12款。每盒內含同款角色照片吊飾2個及貼紙2張，尺寸完美對應證件相、護照相或學生證相（可收納3.5cm x 4.5cm相片），可以放入追星偶像的相片，讓Sanrio角色每日陪你出門應援。