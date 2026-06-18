Pandora X反斗奇兵聯名系列煥發童心 將巴斯光年/胡迪警長戴上身

動畫電影《反斗奇兵》深入民心，陪伴無數人成長，隨著最新的第五集即將重返大銀幕，fans又可見到胡迪警長、巴斯光年、三眼仔、蛋頭先生及彈弓狗等角色。首飾品牌Pandora，將與《反斗奇兵5》合作，推出一系列期間限定精品，包括將經典角色形象，轉化為精緻串飾。此外，因應經世界盃熱潮，同步推出足球主題系列串飾，讓fans隨心疊搭，煥醒煥發共鳴。

Pandora x Disney Pixar《反斗奇兵5》系列，當中的焦點有胡迪警長五角星徽章吊飾，配上藍色與棕色交織的皮革手鏈，非常帥氣；至於胡迪警長牛仔靴吊飾，鞋底細緻刻上手寫感的ANDY字樣，設計低調且富有巧思。在冒險旅程中，彈弓狗總是義無反顧支持夥伴，品牌採用925純銀糅合暖金色調，精準勾勒出彈弓狗極具辨識度的身形，並將其身體設計為可自由延伸的彈簧。