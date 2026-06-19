周末親子好去處︱北角油街非遺食堂嘉年華 免費工作坊學沖奶茶/整蛋撻 觀看女子舞獅/木偶戲

素有美食天堂美譽的香港，街頭巷尾煙火氣背後，藏著多項列入香港非物質文化遺產(非遺)清單的傳統技藝。為讓大眾近距離感受舌尖上的文化結晶，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處將於今個周末，一連兩天假北角「油街實現」藝術空間，舉辦《非遺食堂》嘉年華。
《非遺食堂》嘉年華以「飲食文化」為題，透過一眾師傅即場示範，打破傳統展覽的枯燥，讓市民有更加人性化沉浸式體驗。在兩日的活動裡，多位資深師傅親自展開一系列精彩技藝示範，當中包括絲滑港式奶茶、酥脆香甜蛋撻、精緻茶樓點心，以及充滿時令特色的月餅、鹹肉糭和潮州食品製作技巧。
非遺食品師傅示範與教學
市民除了可飽覽師傅們的「真功夫」，更有機會報名參加免費互動工作坊。在師傅手把手指導下，能親手揉麵團、捏點心、拉奶茶，從嗅覺、觸覺到味覺，全方位了解非遺美食的靈魂與匠人精神，適合一家大小在周末邊玩邊學，親手製作非遺食品。
嘉年華節目不限於美食，現場還有豐富動態文化節目，一連兩天的活動，將上演氣勢磅礡的舞龍、剛柔並濟的女子舞獅、婉轉動人的南音，以及維妙維肖的傳統木偶戲。此外，活動區亦設有非遺主題遊戲攤位、色彩繽紛面部彩繪攤位，以及充滿復古情懷的拍照打卡攤位，真正讓傳統文化，走進市民日常生活中。
《非遺食堂》嘉年華詳情：
日期：6月20及21日(星期六及日)
時間：上午10時至下午6時
地點：香港北角油街12號油街實現
票價：免費入場
查詢：非遺食堂嘉年華