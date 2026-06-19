周末親子好去處︱北角油街非遺食堂嘉年華 免費工作坊學沖奶茶/整蛋撻 觀看女子舞獅/木偶戲

素有美食天堂美譽的香港，街頭巷尾煙火氣背後，藏著多項列入香港非物質文化遺產(非遺)清單的傳統技藝。為讓大眾近距離感受舌尖上的文化結晶，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處將於今個周末，一連兩天假北角「油街實現」藝術空間，舉辦《非遺食堂》嘉年華。

《非遺食堂》嘉年華以「飲食文化」為題，透過一眾師傅即場示範，打破傳統展覽的枯燥，讓市民有更加人性化沉浸式體驗。在兩日的活動裡，多位資深師傅親自展開一系列精彩技藝示範，當中包括絲滑港式奶茶、酥脆香甜蛋撻、精緻茶樓點心，以及充滿時令特色的月餅、鹹肉糭和潮州食品製作技巧。