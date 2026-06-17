GODIVA盛夏優惠限時5天 黑巧克力軟雪糕/松露巧克力買一送一

炎炎夏日熱浪逼人，享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，宣布將於6月17至21日期間，一連5天在全港專門店隆重推出「盛夏雙重甜蜜禮遇」。本次活動主打兩大超人氣明星產品買一送一，為全港巧克力迷在炎夏中送上甜蜜冰涼美味。
巧克力迷雙倍甜蜜滋味
優惠一：黑巧克力味軟雪糕買一送一，這款軟雪糕採用頂級可可製作，質地絲滑濃郁，搭配烘烤至鬆脆的脆筒，最後綴以精緻巧克力卷，味道層次豐富，而且苦甜平衡。GODIVA更貼心推出「換領券」形式，顧客若不想一次過連吃兩支，可選擇換取領取券，於一周內在同一優惠兌換，不用擔心雪糕融化。
優惠二：另一驚喜是G Cube松露巧克力買一送一，經典方塊造型的巧克力，內含黑巧克力、牛奶巧克力、榛子白巧克力、海鹽焦糖金巧克力及草莓紅寶石黑巧克力共5款繽紛風味。咬下去的口感，先是酥脆巧克力外層，隨後迎來幼滑內餡，不論是濃醇可可控，還是酸甜果香愛好者，都能一飽口福。
免排隊秘訣+不適用分店名單
黑巧克力味軟雪糕買一送一優惠，於每日下午1時起，於各GODIVA限定發售 200套；該優惠不適用於葵芳新都會廣場店及啟AIRSIDE 期間限定店。本周三起，可約上好友閨蜜，一起前往各GODIVA專門店，享受這分夏日甜蜜。(如有任何爭議，GODIVA保留最終決定權)。
香港專門店地址和電話：GODIVA