GODIVA盛夏優惠限時5天 黑巧克力軟雪糕/松露巧克力買一送一

炎炎夏日熱浪逼人，享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，宣布將於6月17至21日期間，一連5天在全港專門店隆重推出「盛夏雙重甜蜜禮遇」。本次活動主打兩大超人氣明星產品買一送一，為全港巧克力迷在炎夏中送上甜蜜冰涼美味。

巧克力迷雙倍甜蜜滋味

優惠一：黑巧克力味軟雪糕買一送一，這款軟雪糕採用頂級可可製作，質地絲滑濃郁，搭配烘烤至鬆脆的脆筒，最後綴以精緻巧克力卷，味道層次豐富，而且苦甜平衡。GODIVA更貼心推出「換領券」形式，顧客若不想一次過連吃兩支，可選擇換取領取券，於一周內在同一優惠兌換，不用擔心雪糕融化。