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出版：2026-Jun-17 09:00
更新：2026-Jun-17 09:00

GODIVA盛夏優惠限時5天 黑巧克力軟雪糕/松露巧克力買一送一

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GODIVA買一送一優惠限時5天，巧克力把握品嘗時機。

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炎炎夏日熱浪逼人，享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，宣布將於6月17至21日期間，一連5天在全港專門店隆重推出「盛夏雙重甜蜜禮遇」。本次活動主打兩大超人氣明星產品買一送一，為全港巧克力迷在炎夏中送上甜蜜冰涼美味。

 

巧克力迷雙倍甜蜜滋味

優惠一：黑巧克力味軟雪糕買一送一，這款軟雪糕採用頂級可可製作，質地絲滑濃郁，搭配烘烤至鬆脆的脆筒，最後綴以精緻巧克力卷，味道層次豐富，而且苦甜平衡。GODIVA更貼心推出「換領券」形式，顧客若不想一次過連吃兩支，可選擇換取領取券，於一周內在同一優惠兌換，不用擔心雪糕融化。

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GODIVA買一送一優惠限時5天，巧克力把握品嘗時機。

優惠二：另一驚喜是G Cube松露巧克力買一送一，經典方塊造型的巧克力，內含黑巧克力、牛奶巧克力、榛子白巧克力、海鹽焦糖金巧克力及草莓紅寶石黑巧克力共5款繽紛風味。咬下去的口感，先是酥脆巧克力外層，隨後迎來幼滑內餡，不論是濃醇可可控，還是酸甜果香愛好者，都能一飽口福。

 

免排隊秘訣+不適用分店名單

黑巧克力味軟雪糕買一送一優惠，於每日下午1時起，於各GODIVA限定發售 200套；該優惠不適用於葵芳新都會廣場店及啟AIRSIDE 期間限定店。本周三起，可約上好友閨蜜，一起前往各GODIVA專門店，享受這分夏日甜蜜。(如有任何爭議，GODIVA保留最終決定權)。

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香港專門店地址和電話：GODIVA

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