SARASEI飯糰蛋糕限時優惠低至$25件　必試人氣薄荷朱古力/開心果/三重朱古力

本地烘焙品牌SARASEI今個夏天推出「夏の感謝祭」，旗下人氣飯糰蛋糕系列由即日起至7月31日推出限時優惠。無論是近期在社交平台引起討論的薄荷朱古力口味，還是長期熱賣的開心果、楊枝甘露等款式，都可享門市及網店限定優惠，最低平均每件只需$25。
限時雙重優惠 門市買兩件$50
今次優惠分為門市及網上預訂兩種形式。由6月15日至7月31日期間，到門市購買飯糰蛋糕可享兩件$50優惠，可自由配搭不同口味（視乎供應情況而定）。
至於網上預訂則推出一打裝優惠，12件飯糰蛋糕由原價$348減至$300，平均每件只需$25。每件蛋糕都有獨立包裝，好適合用來作為散水餅，但需於官方網站提前兩日預訂。
一次過試勻12款口味
SARASEI飯糰蛋糕共有12款口味選擇，包括薄荷朱古力、開心果、三重朱古力、楊枝甘露、士多啤梨、伯爵茶朱古力、日本焙茶、焦糖香蕉、意式芝士蛋糕、宇治金時、曲奇忌廉及藍莓芝士。
當中開心果、三重朱古力及薄荷朱古力都是品牌人氣王；薄荷朱古力蛋糕外層以黑朱古力薄餅皮包裹，內裡加入薄荷蛋糕、朱古力蛋糕、生朱古力、麻糬、薄荷鮮忌廉及黑朱古力脆脆，多重口感交織，帶來清爽與濃郁兼備的味道層次。楊枝甘露則以港式甜品為靈感，帶來清新果香。喜歡茶香系列的話，亦可以考慮伯爵茶朱古力及日本焙茶口味。
SARASEI飯糰蛋糕優惠詳情
優惠日期： 2026年6月15日至7月31日
門市限定優惠：
飯糰蛋糕任選兩件$50（原價$58）
可自由配搭口味（視乎供應情況）
不可與其他優惠同時使用
網上限定優惠：
一打12件$300（原價$348）
平均每件$25
需提前兩日於網站預訂