SARASEI飯糰蛋糕限時優惠低至$25件　必試人氣薄荷朱古力/開心果/三重朱古力

本地烘焙品牌SARASEI今個夏天推出「夏の感謝祭」，旗下人氣飯糰蛋糕系列由即日起至7月31日推出限時優惠。無論是近期在社交平台引起討論的薄荷朱古力口味，還是長期熱賣的開心果、楊枝甘露等款式，都可享門市及網店限定優惠，最低平均每件只需$25。

限時雙重優惠 門市買兩件$50

今次優惠分為門市及網上預訂兩種形式。由6月15日至7月31日期間，到門市購買飯糰蛋糕可享兩件$50優惠，可自由配搭不同口味（視乎供應情況而定）。

至於網上預訂則推出一打裝優惠，12件飯糰蛋糕由原價$348減至$300，平均每件只需$25。每件蛋糕都有獨立包裝，好適合用來作為散水餅，但需於官方網站提前兩日預訂。

一次過試勻12款口味

SARASEI飯糰蛋糕共有12款口味選擇，包括薄荷朱古力、開心果、三重朱古力、楊枝甘露、士多啤梨、伯爵茶朱古力、日本焙茶、焦糖香蕉、意式芝士蛋糕、宇治金時、曲奇忌廉及藍莓芝士。