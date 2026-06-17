端午節好去處2026｜香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽 美食市集/DJ 派對/聯乘本地潮牌Grocery

端午節好去處｜香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽 美食市集/DJ 派對/聯乘本地潮牌Grocery

端午節當然要睇龍舟應節！由香格里拉集團冠名贊助的「香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽」將於6月19日舉行一系列精彩活動，當中包括備受矚目的龍舟賽事、「香格里拉品味香港」美食市集，以及首度舉辦的「龍潮 Dragonbeat」DJ 派對。香格里拉集團更首度聯乘本地潮牌Grocery，推出「龍潮 Dragonbeat」限定單品，讓節慶精神延續至日常生活，下文即睇詳情！

端午節好去處｜香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽

香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽 為香港體育界的年度盛事，預計將有超過180支龍舟隊伍及數千名運動員參與，大家有興趣的話不妨到現場感受氣氛！

時間： 上午 8 時至下午 4 時 30 分

地點：赤柱正灘 | 免費入場



端午節好去處｜「香格里拉品味香港」美食市集

在龍舟錦標賽舉行期間，香格里拉廚藝團隊將聯同本地飲食界菁英打造「香格里拉品味香港」美食市集，美食區內將精選香港地道美食、國際美饌與清爽飲品，讓大家一次過體驗香港多元飲食文化。

時間： 上午 9 時至下午 7 時 30 分

地點：香港航海學校足球場| 免費入場