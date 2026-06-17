端午節好去處2026｜香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽 美食市集/DJ 派對/聯乘本地潮牌Grocery

端午節當然要睇龍舟應節！由香格里拉集團冠名贊助的「香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽」將於6月19日舉行一系列精彩活動，當中包括備受矚目的龍舟賽事、「香格里拉品味香港」美食市集，以及首度舉辦的「龍潮 Dragonbeat」DJ 派對。香格里拉集團更首度聯乘本地潮牌Grocery，推出「龍潮 Dragonbeat」限定單品，讓節慶精神延續至日常生活，下文即睇詳情！
端午節好去處｜香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽
香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽 為香港體育界的年度盛事，預計將有超過180支龍舟隊伍及數千名運動員參與，大家有興趣的話不妨到現場感受氣氛！
時間： 上午 8 時至下午 4 時 30 分
地點：赤柱正灘 | 免費入場
端午節好去處｜「香格里拉品味香港」美食市集
在龍舟錦標賽舉行期間，香格里拉廚藝團隊將聯同本地飲食界菁英打造「香格里拉品味香港」美食市集，美食區內將精選香港地道美食、國際美饌與清爽飲品，讓大家一次過體驗香港多元飲食文化。
時間： 上午 9 時至下午 7 時 30 分
地點：香港航海學校足球場| 免費入場
端午節好去處｜「龍潮 Dragonbeat」DJ 派對
首度舉辦的「龍潮 Dragonbeat」DJ 派對將邀請多位人氣 DJ 駐場演出，包括 FABSABS b2b STEFFUNN （CANTOMANIA）、TOM YETI b2b DJ FERGUS （YETI OUT），以及ALEX NUDE b2b COCOA （HE.R Soundsystem），為赤柱端午節注入全新體驗！
時間： 賽事結束後（約下午 4 時 30 分）至晚上 7 時 30 分
地點：赤柱正灘 | 免費入場（名額將因應場地容量所限）
香格里拉集團更首度聯乘本地潮牌Grocery
香格里拉集團今年更首度聯乘本地潮牌 Grocery，為節慶注入時尚氣息！「龍潮 Dragonbeat」計劃以聯結本地創意力量為核心，特別邀請香港設計師及手繪招牌師 Jim Lee（李金霑）參與創作，其設計以大膽水墨筆觸重塑龍的形態，勾勒出充滿動感與力量的視覺語言，寓意吉祥與活力延展。相關藝術元素更延伸至12隻參賽龍舟的船身貼圖，令赤柱正灘海面化身流動藝術展場。
同場還有與本地時尚生活品牌 Grocery 攜手推出的「龍潮 Dragonbeat」限量膠囊系列，涵蓋洗水 T 恤及帆布袋等單品，設計糅合節慶圖騰與街頭風格，將節日氛圍自然帶入日常穿搭，勢成注目之選。
系列現已於香格里拉精品店網站開放預售，並將於赤柱「龍潮 Dragonbeat」活動現場及 Grocery 門市同步發售。