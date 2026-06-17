7-Eleven聯乘楚撚記推10款新品　花雕雞髀/椒鹽鮮魷熱捲餅/沙茶醬雞肉炒米粉

港式大排檔一向是不少人的集體回憶，鑊氣小炒、鹵水滷味及惹味撈麵都是經典代表。7-Eleven今個夏天首度聯乘人氣大排檔楚撚記，即日起推出一系列限定美食，除了10款7-SELECT新品外，7仔食檔亦同步帶來蔥油撈竹昇麵、豬油撈竹昇麵及特大杯裝凍檸茶，讓大家毋須專程到大排檔，都能隨時品嚐熟悉的港式風味。
楚撚記招牌變身便利店美食
今次聯乘以楚撚記多款人氣菜式及調味元素為靈感，其中最具話題性的莫過於五香鹵水乳鴿。乳鴿以多種香料製成的鹵水醃製，入口帶有濃郁鹹香與香料層次。另一款焦點新品花雕雞髀以紹興花雕酒醃製，散發淡淡酒香；同系列還有花雕溏心蛋，半熟蛋黃配上花雕與味醂的香氣。
熱捲餅/刀削麵/炒米粉還原大排檔風味
除了滷味系列，多款主食同樣充滿大排檔特色。椒鹽鮮魷熱捲餅將經典椒鹽鮮魷變成方便即食版本，加入雙重芝士後加熱享用，更有拉絲效果。
主食有沙茶醬雞肉炒米粉及豉汁蜆肉刀削麵。前者以濃郁沙茶醬配搭雞絲和米粉，後者則以豉椒風味搭配蜆肉及刀削麵，兩款均走惹味路線，重現大排檔熱炒風味。
芝士麵包系列加入避風塘及金沙元素
此外，今次聯乘亦推出多款烘焙產品，包括蒜蓉松露忌廉芝士包、岩燒芝士小龍蝦吐司、避風塘風味雙重芝士貝果及金沙芝士蘑菇酥。避風塘風味雙重芝士貝果以炸蒜粒及芝麻增添香氣，內餡則加入車打芝士及高達芝士；而金沙芝士蘑菇酥則結合鹹蛋黃及蘑菇餡料，鹹香味道突出。
7仔食檔推蔥油撈麵及豬油撈麵
除了7-SELECT系列，7仔食檔亦加入今次聯乘企劃，推出蔥油撈竹昇麵及豬油撈竹昇麵兩款即製麵食，每份$17。蔥油版本以香濃蔥油醬汁拌勻竹昇麵，而豬油版本則主打油香濃郁的傳統風味，配上彈牙竹昇麵，簡單卻充滿港式街頭特色。
由6月17日至6月30日期間，每日下午2時後購買任何一款撈竹昇麵，更可免費獲贈燒賣5粒或魚蛋5粒。
1公升特大杯凍檸茶同步登場
夏天當然少不了凍檸茶。7仔食檔今次推出特大杯裝檸茶，容量較原有版本增加超過一倍，以100%錫蘭茶調配，每杯售$20，購買任何7仔食檔套餐則可加$7換購。
藍妹啤酒加購優惠
由6月17日至7月21日期間，凡購買藍妹啤酒滿$42，可加$5換購指定小食一件，包括椒鹽鮮魷熱捲餅、岩燒芝士小龍蝦吐司、蒜蓉松露忌廉芝士包、花雕雞髀或花雕溏心蛋；加$15則可換購五香鹵水乳鴿、豉汁蜆肉刀削麵或沙茶醬雞肉炒米粉。