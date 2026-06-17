淳茶舍聯乘利工民推「冷萃工民」服飾系列 即睇13款限定單品＋入手方法

淳茶舍首度聯乘本地百年老字號品牌利工民，推出期間限定聯乘「冷萃工民」服飾系列，合共13款限定單品。品牌大使林峯率先與胡子彤、林家熙（Locker）及張蔓莎親身演繹聯乘服飾，整體設計風格清爽而不失型格，滿載香港元素！下文即睇詳情！

必搶4款聯名別注Tee 這次聯乘的重頭戲絕對是四款精心打造的別注T恤。每款均選用40支紗100%全棉布料（重達255克），質感厚實挺身、剪裁俐落。字體由利工民設計團隊親自操刀，更將淳茶舍冷萃茶飲的色調融入衣物，復刻最地道的港式經典。



－「冷萃工民」（黛綠 / 雲白）前幅以絲網印製「利工民香港」經典復古字體，定格濃厚在地情懷；背面則以弧形排列的「冷萃工民」大字作為視覺主軸，充滿復古玩味！



－「茶逢知己」（褐岩啡 / 雲白）設計採用絲網印工藝，於胸前口袋低調印上「茶逢知己」字樣；背面則印有淳茶舍® × 利工民聯乘品牌標誌，並加入利工民標誌性的金鹿圖案，細節之中見巧思。

－「得閒飲茶」（黛綠 / 雲白）用上香港人的口頭禪「得閒飲茶」為主題，設計採用水漿懷舊式印刷工藝，為圖案帶來溫潤而富年代感的質地，加上背面以深紅色厚實字體印上「得閒飲茶」四字，低調呈現街頭與復古文化！



－限量特別版「風流快活」（玄黑）這款限量特別版特別採用利工民最經典的亨利領（Henry Neck）設計，勾勒出不羈的紳士氣質。在玄黑布面上以金色繡線精細刺繡出金鹿圖案與「風流快活」四字，極具收藏價值。

另有別注帽、純棉襪及購物袋 除了四款別注T恤，聯乘系列亦延伸至帽款、純棉襪及原色購物袋，以細節勾勒「冷萃工民」的清爽質感。兩款別注帽均選用全棉布料製作，「風流快活」款以褐岩啡配白色刺繡字樣，背面點綴經典鹿仔圖案；玄黑款則走低調簡約路線，帽面飾以聯乘標誌，後扣細節加入「民利」字樣，設計耐看百搭。純棉襪採用日本全棉紗線打造，中筒剪裁舒適耐穿。「冷萃工民」款以提花工藝呈現字樣，增添層次感；經典款則以簡潔標籤設計為主，輕鬆配搭日常造型。至於原色購物袋，選用高比例棉質製成，配合細緻鎖邊工藝與米白原色調，每個更附魔術貼章，兼具實用性與收藏價值。

「冷萃工民」服飾系列入手方法 凡於即日起至2026年8月6日推廣期間內，購買指定淳茶舍®金蓋產品，掃描並登記蓋內QR Code即可獲得積分，淳茶舍®核心系列每個金蓋可獲10分，淳茶舍®冷萃系列則享雙倍積分（冷萃台灣蜜香紅茶恕不適用）。儲滿指定積分，即可於COKE+換領淳茶舍® x 利工民限定聯乘單品。

主打四款的聯名別注T 恤會以「盲盒」形式換領，款式及顏色將連同專屬禮盒隨機派發！第一期積分登記期由2026年 6 月17日至 7 月 14 日，盲盒款式包括「冷萃工民」（黛綠 / 雲白）、「茶逢知己」（褐岩啡 / 雲白），以及限量特別版「風流快活」（玄黑）；第二期由2026年 7 月15日至 8月6日，盲盒款式則包括「得閒飲茶」（黛綠 / 雲白）及特別版「風流快活」（玄黑），合共約 800 件。其餘別注帽、純棉襪等同樣限量換領。

獎品 第 1 期

名額 第 2 期

名額 合共

名額 所需積分 「淳茶舍」 x 利工民聯名別注Tee盲盒 550名 250名 800名 200分 「淳茶舍」 x 利工民聯名別注帽 (黑色經典款) 150 名 - 150名 160分 「淳茶舍」 x 利工民聯名別注帽 (啡色風流快活款) - 150 名 - 160分 「淳茶舍」 x 利工民聯名純棉襪 (冷萃工民款) 500名 - 500名 100分 「淳茶舍」 x 利工民聯名純棉襪 (經典款) - 500名 500名 100分 「淳茶舍」 x 利工民聯名原色購物袋 (附魔術貼章1個) 500名 500名 1000名 100分