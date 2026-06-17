IKEA博物館3大展區睇盡家具進化史！紀念品店必買手信推介 當地限定1995 PS迷你鐘 (有片)

IKEA博物館3大展區睇盡家具進化史！紀念品店必買手信推介 當地限定1995 PS迷你鐘

來到瑞典小鎮Älmhult，除了入住全球唯一的IKEA酒店，旁邊的IKEA博物館更是家具迷不容錯過的朝聖地。這座樓高4層的建築物，前身正是IKEA在1958年開設的全瑞典第一間分店。直至2016年，這間創始店正式轉型為博物館，將品牌數十年來的設計美學與歷史盡數在這裡紀錄下來。館內除了設有恆常展覽，更會不定期推出主題限時展覽。今次記者就帶大家走進三大展區，一睹近代80年間的家居設計演變，再到限定紀念品店搜羅外面買不到的獨家精品！ 圖、文：Rosina 鳴謝：IKEA Hong Kong

體驗昔日瑞典農村生活 IKEA博物館樓高4層，博物館內設有恆常展覽，不定期更設限時展覽。在第一展區，以品牌發源小鎮Älmhult為起源，講解過去生活在瑞典南部的斯莫南人(Smålanders)的生活，設有互動裝置體驗當時的農村生活，大家可以親手挑戰打牛油、搬石頭起屋等，一邊流汗一邊了解當年瑞典農村的日常！同時展出大量當時居民使用的家具，讓人明白IKEA實用與大眾化的設計基因，其實深植於這片土地的生活哲學之中。

了解 IKEA 五大經典理念 第二展區重點探索 IKEA「大眾化設計」的五大核心元素：外型、功能、品質、永續性與親民價格。在這裡可以了解各種家品設計難題，如何通過了解生活去啟發產品開發，再由產品改變我們的生活，這裡更設有兒童專區，如果有小朋友可以帶他們來盡情放電！

橫跨 80 年經典家具演變 第三展區則裡完美還原了自1950年代起，IKEA產品在各個階段的精彩演變。展區內擺滿了各式各樣的復古及經典家具，更有失敗之作展示出來！由材質的改良到線條的變化，記錄著近代80年間人類對家居美感與日常需求的轉變，無法不佩服設計人員在產品開發上的創意，將一件普通家品用意想不到的美學呈現出來。在這裡亦可試坐不同年代推出的椅子與沙發，重現IKEA經典目錄的場景！ 限定展覽探討北歐人的玩樂基因 除了恆常展覽，今次到訪遇上最新的限定展覽「Real Play」，整個展區充滿豐富互動元素，旨在探討「玩樂」對人類日常生活與成長的重要性。呈現大眾如何從遊戲與想像之中得到啟發，從奇思妙想中創作出各種解決日常生活難題的創意家具。正如品牌強調，玩耍早已融入IKEA的基因中，正因為團隊始終保持著這份童心，才能創作出IKEA獨有、既實用又充滿幽默感的家品。

記者推介！必買限定紀念品 參觀完展覽，最後當然要到地面層的紀念品店瘋狂掃貨！這裡的大部分商品都是博物館限定，在外面的普通IKEA分店絕對買不到。記者率先盤點幾款必入手精品，首推在IKEA酒店房內也能見到其蹤影的經典IKEA PS 1995掛鐘，這裡特別推出了迷你版，按原比例縮小，放在辦公室或房間作擺設一流；作為瑞典的標誌的達拉木馬(Dalahäst)，這裡有各款木馬選擇，除了IKEA的簡約版外，更有獨一無二的手工繪製版本！適逢2026年正是馬年，各位絕對不能錯過；最後記者私心推介的折疊間尺鎖匙扣，打開後長達50cm，方便隨時隨地量度傢俬尺寸。

店內另一亮點是經典印花專區，將品牌的經典圖案注入現代商品中。當中包括1985年的香蕉印花RANDIG BANAN，以及玩味十足的霓虹西蘭花圖案ANNIKEN，兩款復古圖案製成的布藝與精品都極具特色。若想低調，這裡有個分區是以當地郵編命名的「343 36」商品系列，衣服與帆布袋的背面皆印有這間創始店的地址以及郵政編碼 343 36，極具意義，保證在世界其他地方都沒法買到！另設有整面牆的零食區，記者實測這裡的零食全部包裝精美，不單好看，而且味道亦不錯，買來當手信送給親友亦大方得體。同時這裡有多款帆布袋可供選擇，而且圖案材質各有不同，結帳前買一個作購物袋就最適合不過！

IKEA Museum 地址：Ikeagatan 5, 343 36 Älmhult, Sweden 營業時間：10:00–18:00 入場費：成人 60SEK；60或以上長者 55SEK；18歲以下免費入場