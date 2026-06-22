狗狗咳不停點算好？5大常見原因及照護重點主人要知

家中狗狗偶爾咳一兩聲，未必代表身體出現大問題；但如果咳嗽反覆出現，甚至一到晚上或休息時更明顯，主人便不應掉以輕心。狗狗咳嗽背後可能涉及呼吸道感染、氣管問題、心臟疾病，亦有機會是異物卡喉所致。及早觀察症狀、掌握求醫時機，對毛孩健康十分重要。

夜咳加劇未必只是「清喉嚨」 不少主人會以為狗狗咳嗽只是喉嚨乾、吃得太急或吸入灰塵，但若咳嗽持續數日、聲音異常，或伴隨喘氣、食慾下降、精神變差等情況，便可能是疾病警號。以下整理五個較常見原因，方便主人初步分辨風險。 狗狗咳不停原因 1. 心臟疾病：休息時也咳要留神 年紀較大的狗狗若經常在躺下或睡覺時咳嗽，主人要特別注意心臟健康。部分心臟疾病會令肺部或氣道受到影響，令咳嗽在夜間更明顯。一般而言，7-8歲以上的狗狗屬較高風險族群；若咳聲持續、較柔和，並伴隨容易疲倦、活動量下降或呼吸急促，應盡快安排獸醫檢查，由專業人士評估是否需要用藥控制。

狗狗咳不停原因 2. 氣管塌陷：小型犬常見的慢性問題

狗狗咳不停原因 2. 氣管塌陷：小型犬常見的慢性問題 小型犬較容易出現氣管結構較脆弱或狹窄的情況。當狗狗興奮、緊張，或外出時被頸圈拉扯，咳嗽便可能突然加劇，有時更會出現像「鵝叫」般的咳聲。氣管塌陷多屬慢性問題，輕微個案可透過藥物、體重管理及減少刺激來控制；如果情況嚴重，獸醫或會評估是否需要進一步治療。

狗狗咳不停原因 3. 狗房咳：狗狗聚集場所較易傳播

狗狗咳不停原因 3. 狗房咳：狗狗聚集場所較易傳播 狗房咳又稱犬窩咳，是具傳染性的呼吸道疾病，常見於曾到寄養中心、寵物公園、美容店，或其他狗狗密集場所的毛孩。患病狗狗通常會出現乾咳、作嘔、食慾減退或發燒等症狀，病程可持續一段時間。若家中有多隻寵物，應先減少接觸，並按獸醫建議用藥及休息，以免病情惡化或傳染其他毛孩。

狗狗咳不停原因 4. 肺炎：有痰、發燒要及早求醫

狗狗咳不停原因 4. 肺炎：有痰、發燒要及早求醫 當狗狗免疫力下降，細菌或病毒較容易入侵呼吸系統，繼而引發肺炎。與一般乾咳不同，肺炎相關咳嗽往往帶痰，狗狗亦可能同時出現高燒、精神不振、食慾下降、呼吸吃力等情況。這類症狀不宜只靠在家觀察，應盡快求醫，讓獸醫判斷是否需要抗生素、補水或其他支援治療。

狗狗咳不停原因 5. 異物阻塞：進食後突然狂咳要小心

狗狗咳不停原因 5. 異物阻塞：進食後突然狂咳要小心 如果狗狗在進食、咬玩具或啃骨頭後突然劇烈咳嗽，並不停乾嘔、流口水或表現焦躁，便要懷疑是否有食物或異物卡在喉嚨。主人切勿盲目把手伸入狗狗口腔深處，以免把異物推得更入或被咬傷。若狗狗未能自行咳出異物，或出現呼吸困難，應立即帶牠到動物診所處理。

日常照護：減少刺激、提升抵抗力 想減低狗狗咳嗽惡化的機會，主人可從生活習慣入手。外出散步時，應避免用力拉扯頸圈，對氣管敏感或小型犬來說，胸背帶通常較能減少頸部壓力。平日亦要留意室內空氣流通，保持環境清潔，減少煙味、塵埃、花粉等刺激物。 此外，均衡飲食、適量運動、充足休息及按時接種疫苗，均有助維持狗狗免疫力。若狗狗經常到寵物公園、寄養或美容場所，更應與獸醫商討合適的預防措施。至於按摩或其他舒緩方法，應先聽取專業意見，避免因按壓不當而刺激氣管。