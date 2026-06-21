貓咪頻頻甩頭要留神 4大原因或是健康警號

貓咪偶爾甩頭，可能只是整理毛髮、甩走水珠或對外界刺激作出短暫反應；但如果牠反覆用力甩頭，甚至同時抓耳、躲避觸碰或精神變差，主人便不應視作日常小動作。甩頭往往代表耳朵、神經系統或身體狀態出現不適，及早觀察有助避免問題惡化。以下4個甩頭原因，可能是貓咪向你求救！

原因1. 耳朵不適最常見 留意耳垢與異味

原因1. 耳朵不適最常見 留意耳垢與異味 貓咪頻繁甩頭，最常見原因之一是耳道受刺激。耳垢過多、耳道發炎、耳疥蟲、異物或洗澡後殘留水分，都可能令牠感到痕癢或疼痛。如果耳朵出現深啡色或黑色、像咖啡渣的分泌物，並伴隨臭味、紅腫或不斷抓耳，便可能涉及寄生蟲或外耳炎，應盡快交由獸醫檢查，而不是自行用棉花棒深入清潔，以免把污垢推得更深或弄傷耳道。

原因2. 壓力轉化成身體反應

原因2. 壓力轉化成身體反應 貓咪對環境變化十分敏感。例如搬屋、家中多了新寵物、作息改變、噪音增加，甚至主人長時間不在家，都可能令牠壓力上升。有些貓會透過甩頭、過度梳理毛髮、躲藏或不進食來表達不安。如果主人檢查耳朵未見明顯異常，但甩頭情況持續，主人可同時回想近期生活環境是否有變，並為貓咪預留安靜藏身位置、固定餵食時間及減少突如其來的刺激。

原因3. 走路不穩或抽搐 或涉神經問題

原因 3. 走路不穩或抽搐 或涉神經問題 如果甩頭同時出現頭部歪斜、步伐不穩、跌倒、眼球異常轉動、抽搐或行為突然改變，情況便不只是耳仔痕那麼簡單。中耳、內耳感染，甚至神經系統疾病，都可能影響平衡與協調能力。這類徵狀有機會迅速惡化，主人應把握時間帶貓咪求診，讓獸醫透過耳道及神經檢查找出原因。

原因4. 誤食有毒物 甩頭可能只是其中一個訊號

原因4. 誤食有毒物 甩頭可能只是其中一個訊號 家居中不少物品對貓咪都有風險，例如蔥蒜類食材、朱古力、部分觀葉植物、人類藥物、殺蟲劑及清潔用品。如果貓咪誤食或接觸有毒物質，可能出現嘔吐、腹瀉、流口水、抽搐、虛弱或異常甩頭等反應。只要懷疑中毒，便不應等待症狀自行消退，應立即聯絡獸醫或帶同可疑物品資料求助。

怎樣分辨正常與異常？ 短暫甩頭通常與洗澡後甩水、聽到聲響或整理毛髮有關，時間短、次數少，而且貓咪精神和食慾正常，一般毋須過分擔心。相反，若牠一天內多次反覆甩頭、只偏向同一邊、抗拒被摸耳朵，或伴隨耳垢、異味、抓傷、嘔吐、步態不穩等情況，便應盡快求醫。對貓咪來說，甩頭是牠無法用說話表達不舒服的方式；主人多一分留意，往往能及早發現問題。