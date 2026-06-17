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生活
出版：2026-Jun-17 19:00
更新：2026-Jun-17 19:00

全港最大榴槤慶典回歸The Mira酒店 3小時任食逾20種榴槤 必食大馬人最愛「貓山后」

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踏入「水果之王」榴槤的季節，當然要食盡多款新鮮的榴槤。尖沙咀The Mira再次推出榴槤和娘惹主題盛宴「The Miravellous Taste of Malaysia」。食客不但可在3小時內品嘗逾20款由馬來西亞直送的榴槤，涵蓋港人最愛的貓山王和黑刺，以及馬來西亞人最愛、被譽為「貓山后」的竹腳，更可試盡多款峇峇娘惹經典名菜，以舌尖探索馬來西亞的風情。

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尖沙咀The Mira推出榴槤和娘惹主題盛宴「The Miravellous Taste of Malaysia」。。

以娘惹為佈置主題 一次食盡逾20款直送榴槤

宴會設計以馬來西亞的峇峇娘惹文化為主題。焦點必屬逾1噸重、超過20款馬來西亞直送榴槤。所有供應的榴槤來自彭亨、柔佛及吉蘭丹等核心產區，樹上自然熟的榴槤將於採收後36小時內直送酒店。專家團隊更會在宴會現場即場開榴槤，確保其新鮮度。

IMG 1597 结果 Taste of Malaysia at The Mira Hong Kong Malaysian durian free flow with Musang King, D101, D24 02 TMHK Taste of Malaysia Malaysian Durian Selection with D214, D200, D197 Taste of Malaysia at The Mira Hong Kong freshly open Malaysian durian free flow with Musang King, D101, D24

3小時任食至少八款果王

食客可在3小時內，無限量任食至少八款果王，配合今年新設的盲盒嚐味拼盤，除了包括D197貓山王、D200黑刺和D175紅蝦等港人常見的品種，亦有供應極受大馬人歡迎的「貓山后」 D160竹腳、D163葫蘆、D214松鼠王和D198金鳳榴槤，一次過食盡多款果王！

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必試峇峇娘惹經典

吃完細膩軟滑的果王後，不妨試試十多款峇峇娘惹經典名菜。食客必試以蕉葉包裹烤製的烏達魚餅（Otak Otak）、酸辣醒胃的亞參酸辣魚及亞參叻沙、慢火燜燉的豆醬燜雞（Ayam Pongteh），以及散發濃郁藥材香的經典肉骨茶。各式香甜軟糯的娘惹糕點同樣精彩，包括木薯糕、香蘭達蘭糕和斑斕椰絲糕。

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《中年好聲音3》歌手現身

713日開幕首晚，來自馬來西亞、《中年好聲音3》實力派歌手王鄭浚仁將會現身獻唱，人氣脫口秀喜劇演員 Monkey D更會擔任首三場活動（71315日）司儀，加上每晚絢麗傳統舞蹈及榴槤拍賣環節，創造難忘的南洋回憶。

Taste of Malaysia at The Mira Hong Kong Rax Teh performing live on stage on the opening night 2 Taste of Malaysia at The Mira Hong Kong cultural performance

榴槤華饗 娘惹盛宴活動

日期：2026713日至 15日（星期一至三）、721日至 26日（星期二至日）

時間：晚上630分至930

價錢：成人每位港幣 928 | 小童（311歲）每位港幣 688 

早鳥優惠：73日或之前於網上預訂，即享早鳥85折禮遇

免費登記成為 Mi+會員，更可專享即時預訂8折尊尚優惠

地點：The Mira Hong Kong 18 樓頂層無柱式宴會廳

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