全港最大榴槤慶典回歸The Mira酒店 3小時任食逾20種榴槤 必食大馬人最愛「貓山后」

踏入「水果之王」榴槤的季節，當然要食盡多款新鮮的榴槤。尖沙咀The Mira再次推出榴槤和娘惹主題盛宴「The Miravellous Taste of Malaysia」。食客不但可在3小時內品嘗逾20款由馬來西亞直送的榴槤，涵蓋港人最愛的貓山王和黑刺，以及馬來西亞人最愛、被譽為「貓山后」的竹腳，更可試盡多款峇峇娘惹經典名菜，以舌尖探索馬來西亞的風情。

尖沙咀The Mira推出榴槤和娘惹主題盛宴「The Miravellous Taste of Malaysia」。。

以娘惹為佈置主題 一次食盡逾 20 款直送榴槤 宴會設計以馬來西亞的峇峇娘惹文化為主題。焦點必屬逾1噸重、超過20款馬來西亞直送榴槤。所有供應的榴槤來自彭亨、柔佛及吉蘭丹等核心產區，樹上自然熟的榴槤將於採收後36小時內直送酒店。專家團隊更會在宴會現場即場開榴槤，確保其新鮮度。

3 小時任食至少八款果王 食客可在3小時內，無限量任食至少八款果王，配合今年新設的盲盒嚐味拼盤，除了包括D197貓山王、D200黑刺和D175紅蝦等港人常見的品種，亦有供應極受大馬人歡迎的「貓山后」 D160竹腳、D163葫蘆、D214松鼠王和D198金鳳榴槤，一次過食盡多款果王！

必試峇峇娘惹經典 吃完細膩軟滑的果王後，不妨試試十多款峇峇娘惹經典名菜。食客必試以蕉葉包裹烤製的烏達魚餅（Otak Otak）、酸辣醒胃的亞參酸辣魚及亞參叻沙、慢火燜燉的豆醬燜雞（Ayam Pongteh），以及散發濃郁藥材香的經典肉骨茶。各式香甜軟糯的娘惹糕點同樣精彩，包括木薯糕、香蘭達蘭糕和斑斕椰絲糕。

《中年好聲音 3 》歌手現身 7月13日開幕首晚，來自馬來西亞、《中年好聲音3》實力派歌手王鄭浚仁將會現身獻唱，人氣脫口秀喜劇演員 Monkey D更會擔任首三場活動（7月13至15日）司儀，加上每晚絢麗傳統舞蹈及榴槤拍賣環節，創造難忘的南洋回憶。

榴槤華饗 娘惹盛宴活動 日期：2026年7月13日至 15日（星期一至三）、7月21日至 26日（星期二至日） 時間：晚上6時30分至9時30分 價錢：成人每位港幣 928元 | 小童（3至11歲）每位港幣 688元 早鳥優惠：7月3日或之前於網上預訂，即享早鳥85折禮遇 免費登記成為 Mi+會員，更可專享即時預訂8折尊尚優惠 地點：The Mira Hong Kong 18 樓頂層無柱式宴會廳