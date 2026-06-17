日本旅遊｜東京哈利波特影城聯乘Tom & Jerry 推出限定餐點+打卡位+夏日見面會

召集所有哈利波特粉絲！東京必到的「東京哈利波特影城」，為慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，今個暑假聯乘Tom and Jerry，推出夏日活動「Tom and Jerry惡作劇慶典」！全新魔法造型的Tom and Jerry將於2026年7月17日至8月31日期間登場，即睇詳情！

Tom & Jerry超萌打卡位+首日見面會 Tom & Jerry今次將會換上霍格華茲四大學院巫師袍的全新造型，於園區指定打卡位「穿著巫師袍的Tom & Jerry拍照區」與各位見面，粉絲可以盡情合照打卡。 官方更宣布舉辦快閃見面會，讓大家有機會與Tom & Jerry近距離互動，活動於首日7月17日舉行，想要獲得合影資格就記得要爭取時間！凡於活動首日早上8時半至11時之間入館，並前往園區內的「Frog Café」單筆消費滿2,000日圓以上，且消費內必須包含這次的Tom & Jerry聯名限定餐點，前30組幸運兒即可獲得拍照整理卷！官方預告活動期間將追加見面會場次，詳情記得留意官方最新公告。

聯乘餐點限定登場 來到哈利波特影城，當然少不了品嚐主題美食。配合這次慶典活動，「Frog Café」特別推出聯乘餐點。當中最吸引有「Jerry迷你芝士雪糕」，雪糕放上黃色孔洞芝士造型的餅乾，更有法師Jerry的立牌，非常可愛！另外還有精美的聯名拉花咖啡，咖啡奶泡上還原Tom & Jerry穿著巫師袍造型，打卡一流！

消費滿額送貼紙 活動期間推出滿額禮活動。只要在園區消費或飲食，即可獲小禮品：在「蛙咖啡廳」消費滿1,500日圓、「主商店」消費滿2,000日圓，或是在「後場咖啡廳」消費滿3,500日圓，就能隨機獲得一張設計精美的聯名貼紙。

消費滿額送貼紙

有機會贏走限定版Tote Bag 園區更推出互動遊戲。活動期間，園內不同的餐廳和商店角落都有「隱藏版」的Tom & Jerry，遊客只要在園區內找出他們的身影，拍照並上傳到個人至X或Instagram，就可參與官方抽獎，免費贏走限量100個的珍貴原創聯名Tote Bag。同時，所有入園遊客也都能免費下載這次聯名限定的手機桌布作為紀念。

有機會贏走限定版Tote Bag