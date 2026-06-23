狗狗肉球由粉變黑正常嗎？5個原因狗主要留意

不少狗主都會留意到，愛犬幼犬時期的腳掌肉球多數較粉嫩，但隨着年紀增長，顏色可能逐漸變深，甚至變成黑色。這種變化很多時屬於自然現象，不過如果同時出現紅腫、痕癢、異味或跛行等情況，便不宜掉以輕心，應及早了解原因並安排檢查。

肉球變色未必是病 先看有沒有異常症狀

肉球變色未必是病 先看有沒有異常症狀 狗狗肉球的顏色會受年齡、生活環境、皮膚狀態及身體變化影響。如果只是顏色均勻加深，狗狗走路正常、沒有舔腳或抗拒觸碰，一般毋須過分擔心；但若顏色突然改變，或伴隨疼痛、出血、脫皮、發熱等徵狀，便可能與發炎、受傷或感染有關。

原因 1 ：成長後色素自然沉澱 幼犬的肉球較薄、顏色較淺，隨着身體發育及活動量增加，腳掌皮膚會逐步變厚，黑色素亦可能沉澱得更明顯。這是肉球適應日常行走、跑跳和接觸地面的正常變化，只要沒有不適反應，通常毋須特別處理。

原因 2 ：日曬與地面摩擦增加刺激 狗狗外出散步時，肉球會長時間接觸柏油路、石屎地、草地或沙石路面。紫外線、粗糙地面及反覆摩擦，都可能令腳掌皮膚變厚、顏色加深。炎熱天氣下，地面溫度亦可能較高，外出前可先以手背測試地面熱度，避免狗狗肉球受傷。

原因 3 ：過敏或皮膚炎令腳掌不適 如果狗狗頻繁舔腳、咬腳趾縫，或肉球附近出現泛紅、腫脹、脫皮及顏色不均，便可能與過敏或皮膚炎有關。花粉、塵蟎、清潔劑、草地上的化學物質等，都有機會刺激狗狗皮膚。若症狀持續或反覆出現，應交由獸醫判斷是否需要治療。

原因 4 ：外傷、燙傷或感染不容忽視 肉球曾被碎石、玻璃或尖銳物割傷，或在高溫地面上行走後受燙傷，都可能令局部皮膚變紅、變黑或結痂。潮濕環境亦容易令細菌或真菌滋生，引起異味、分泌物或痕癢。若狗狗突然不願走路、腳掌敏感或一直舔同一位置，應盡快檢查腳掌並求醫。

原因 5 ：壓力、免疫力或荷爾蒙變化 部分狗狗在壓力增加、身體狀態轉差、免疫力下降或荷爾蒙波動時，皮膚顏色也可能出現變化。若肉球變色同時伴隨精神差、食慾下降、體重改變或其他皮膚問題，便應視作身體發出的警號，安排獸醫作進一步評估。

日常護理：保持清潔、乾爽和保濕 狗主可在散步後以濕毛巾或溫水輕輕清潔肉球及趾縫，抹走灰塵、砂粒和可能殘留的刺激物，清潔後亦要徹底抹乾，避免腳掌長時間潮濕。若肉球乾裂，可選用狗狗專用護掌膏作保濕，不建議使用人類護手霜，以免成分刺激或被狗狗舔食後造成不適。家居環境同樣會影響腳掌健康，例如室內過於乾燥，可能令肉球更容易粗糙；地板太滑，亦會增加狗狗行走時的負擔。家中可按需要使用加濕器或鋪設防滑墊，減少腳掌壓力。肉球變黑本身未必代表生病，但每日簡單檢查一次，留意有沒有紅腫、裂痕、異味或異常舔腳，已是守護狗狗健康的重要一步。