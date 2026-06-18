mothercare Baby Fair 2026開鑼 全線門市低至6折 必搶$99嬰兒防扁頭枕

即日起，備受父母歡迎的英國母嬰用品品牌mothercare推出全線門市激減優惠「mothercare Baby Fair 2026」。德國嬰兒推車品牌Cybex和英國品牌Joie等產品將以低至6折優惠出售，愛爾蘭品牌Clevamama的招牌「ClevaFoam嬰兒防扁枕頭」更以$99發售，各位家長不妨把握機會掃貨！

mothercare推出全線門市激減優惠

多種嬰幼兒產品低至6折優惠 mothercare Baby Fair集齊多個嬰幼兒品牌及產品，包括主打大地色系的mothercare嬰幼兒服裝及內衣、Tutti Bambini嬰兒床與床邊床和美國嬰幼兒用品巨頭Baby Einstein 及 Bright Starts 嬰兒玩具。 活動期間，全店指定貨品低至6折；mothercare兒童內衣褲低至半價；嬰兒及兒童服飾低至7折，正價貨品亦提供9折優惠。

滿額送遊戲墊/搖搖椅/便攜式增高座椅 活動同步推出滿額優惠。顧客買滿3,000元，即可獲贈 Bright Starts 遊戲墊；滿5,000元，可獲贈Zyliss易拉食物處理器及剪刀；滿7,000元，即賞 Baby Einstein 小小交響樂音樂玩具 3 件套裝及音樂活動桌；滿9,000 元，可擁有 Bright Starts pop n sit便攜式增高座椅及 Ingenuity inlighten搖搖椅。 mothercare Baby Fair 2026 日期：即日起至2026年6月22日 地點： 銅鑼灣利園店（恩平道28號利園二期2樓215-218號舖） 旺角新世紀廣場店（新世紀廣場3樓366號舖） 沙田新城市廣場店（新城市廣場3期2樓A235B號舖）