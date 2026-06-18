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生活
出版：2026-Jun-18 15:00
更新：2026-Jun-18 15:00

mothercare Baby Fair 2026開鑼 全線門市低至6折 必搶$99嬰兒防扁頭枕

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Joe50
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即日起，備受父母歡迎的英國母嬰用品品牌mothercare推出全線門市激減優惠「mothercare Baby Fair 2026」。德國嬰兒推車品牌Cybex和英國品牌Joie等產品將以低至6折優惠出售，愛爾蘭品牌Clevamama的招牌「ClevaFoam嬰兒防扁枕頭」更以$99發售，各位家長不妨把握機會掃貨！

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mothercare推出全線門市激減優惠

多種嬰幼兒產品低至6折優惠

mothercare Baby Fair集齊多個嬰幼兒品牌及產品，包括主打大地色系的mothercare嬰幼兒服裝及內衣、Tutti Bambini嬰兒床與床邊床和美國嬰幼兒用品巨頭Baby Einstein Bright Starts 嬰兒玩具。

活動期間，全店指定貨品低至6折；mothercare兒童內衣褲低至半價；嬰兒及兒童服飾低至7折，正價貨品亦提供9折優惠。

Clevamama ClevaFoam 嬰兒枕頭 Cybex Coya (玫瑰金色車架) Joie Sprint™ Integrated ISOFIX 兒童汽車安全座椅 Baby Einstein™ Geared for Success™ 二合一如廁訓練系統 Ingenuity 2合1 嬰兒增高餐椅 Bubble Cuddle 浴盆及嬰兒防滑防水換尿墊 (3) Beaba Babycook NEO蒸煮攪拌輔食機

滿額送遊戲墊/搖搖椅/便攜式增高座椅

活動同步推出滿額優惠。顧客買滿3,000元，即可獲贈 Bright Starts 遊戲墊；滿5,000元，可獲贈Zyliss易拉食物處理器及剪刀；滿7,000元，即賞 Baby Einstein 小小交響樂音樂玩具 3 件套裝及音樂活動桌；滿9,000 元，可擁有 Bright Starts pop n sit便攜式增高座椅及 Ingenuity inlighten搖搖椅。

mothercare Baby Fair 2026

日期：即日起至2026622

地點：

銅鑼灣利園店（恩平道28號利園二期2215-218號舖）

旺角新世紀廣場店（新世紀廣場3366號舖）

沙田新城市廣場店（新城市廣場32A235B號舖）

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