深圳好去處｜深圳麥當勞推出全新「麥麥社區」即睇5大必影打卡位 薯條＋漢堡包路燈

深圳又有新打卡地標！麥當勞聯同深圳市福田區南園街道沙埔頭村，攜手打造全國首個「麥麥主題社區」，並於今年5月底正式亮相。麥當勞與該區有深厚淵源，早在1992年，深圳第二間麥當勞便在該區開業，34年來見証地方發展。今次「麥麥社區」特別將麥當勞的經典品牌色調及經典產品元素，巧妙地融入當地的居民區，從村口的站台、路牌、斑馬線到村內的牆繪與兒童樂園都充滿細節，麥當勞粉絲必去！

即睇深圳「麥麥社區」5大必影打卡位

1. 薯條造型休憩站台

以麥當勞經典紅黃色薯條為造型的休憩站，設計吸睛且充滿趣味。站台設有座位，讓街坊在買菜或下班途中可以稍作休息。

2. 圓夢驛站

社區內特別設立了「圓夢驛站」，免費為外賣專員等新就業群體提供歇腳、飲水及充電空間，在炎熱的夏天為戶外工作者提供一個舒適的避暑地方，設計相當貼心。

3. 薯條＋漢堡包路燈

整個「麥麥社區」都充滿童趣，氣氛休閒。如果細心留意電線杆，會發上漢堡包和薯條造型路燈，而每當入夜更會亮起暖光，街道氣氛變得浪漫又溫馨。