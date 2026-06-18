深圳好去處｜全新文化地標SIMoA開館 7大展覽同時登場！一文睇票價/交通方法

港人北上又有玩樂新選擇！位於深圳光明科學城中心區的全新文化地標——深圳國際美術館(SIMoA)已正式開放。這座美術館開幕同時帶來7個橫跨古今中外的國際級展覽。不論想近距離觀賞國寶文物，還是想一睹西方印象派大師作品，再在這裡打卡拍照，在這裡統統能滿足需求！今次記者為大家整理場館的必看亮點、展覽內容、門票收費及交通攻略，即睇下文了解詳情！

SIMoA美術館由著名建築師崔愷親自操刀，設計理念為「和合共生」，外觀猶如兩艘駛向未來的藝術方舟。兩艘「船」展現截然不同的美感，南館線條方正剛勁，北館則輕盈靈動。走進大堂，中央還設有藝術裝置「中央月影」，隨著光影展現月相的循環變化，整體設計簡約高級，極具現代感。SIMoA總面積約13.5萬平方米，展館共設12個標準展廳，配備700座室內及戶外劇院、圖書文獻中心、藝術工作室、咖啡廳、文創集市等多功能區域，打造全方位藝術空間。

在美術館正中央最矚目的位置，不能錯過英國藝術家盧克·傑拉姆(Luke Jerram)的巨型裝置藝術作品《太陽》。這個直徑達七公尺的巨大球體，以1:2億的精準比例完美還原太陽表面的真實樣貌，連太陽黑子與氣流起伏都清晰可見，在場館內營造出獨特氛圍。

當中不能錯過《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》，一次過欣賞圓明園生肖獸首銅像，其中更會展出牛、虎、猴、豬首真品原件，同場更展出商周青銅禮器等共76組文物。除了東方文物，館內同樣有必睇的西方藝術展，《大師之境》將首次大規模展出提香、莫奈、雷諾瓦等大師原作。

現代藝術亦同樣精彩，徐冰精心策劃的《字在樂園》，將經典作品《天書》與《地書》轉化為打破傳統閱讀常規的互動遊戲。此外，館內還有探索數碼科技的《閃爍的1/∞》、集名家墨寶的《縑素綿延》及探討抽象藝術的《東方根脈與當代轉化》等等。