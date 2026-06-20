非遺傳承︱HKDI非常嫁衣裙褂展 當百年傳統卜繡技術遇上AI數碼科技

中國傳統嫁衣的紅絲絨上，金銀線交織閃爍著綿延百年的祝福與匠心。由非物質文化遺產資助計劃支持、香港知專設計學院(HKDI)匠研坊主辦的展覽《「非常」嫁衣：裙褂之變奏》(《非常嫁衣》)，早前請來多位裙褂大師，向60位本地學生親自授課，傳授傳統裙褂刺繡及剪裁工藝。為展示學生的優秀設計，及提升大眾對這項非物質文化遺產的關注。HKDI推出這次展覽，邀請市民一同賞析中國傳統嫁衣，以及其源遠流長的文化意涵。

六大展區 觸動五感

走進《『 非常』嫁衣》的六大展區，參觀者將看見裙褂的歷史演變與當代詮釋，不但了解到龍鳳圖案寓意，更可以指尖感受刺繡紋理的觸感；耳畔迴盪著溫馨的婚宴祝賀聲，空氣中瀰漫著傳統婚嫁禮餅香味，以及濃濃人情味的嗅覺記憶。透過視、聽、觸、嗅多重感官沉浸式體驗，領略中式裙褂的文化與美。