非遺傳承︱HKDI非常嫁衣裙褂展 當百年傳統卜繡技術遇上AI數碼科技

中國傳統嫁衣的紅絲絨上，金銀線交織閃爍著綿延百年的祝福與匠心。由非物質文化遺產資助計劃支持、香港知專設計學院(HKDI)匠研坊主辦的展覽《「非常」嫁衣：裙褂之變奏》(《非常嫁衣》)，早前請來多位裙褂大師，向60位本地學生親自授課，傳授傳統裙褂刺繡及剪裁工藝。為展示學生的優秀設計，及提升大眾對這項非物質文化遺產的關注。HKDI推出這次展覽，邀請市民一同賞析中國傳統嫁衣，以及其源遠流長的文化意涵。
六大展區 觸動五感
走進《『 非常』嫁衣》的六大展區，參觀者將看見裙褂的歷史演變與當代詮釋，不但了解到龍鳳圖案寓意，更可以指尖感受刺繡紋理的觸感；耳畔迴盪著溫馨的婚宴祝賀聲，空氣中瀰漫著傳統婚嫁禮餅香味，以及濃濃人情味的嗅覺記憶。透過視、聽、觸、嗅多重感官沉浸式體驗，領略中式裙褂的文化與美。
展覽焦點屬HKDI時裝資料館珍藏的五大分類裙褂——從密不透絲的頂級「褂皇」、「褂后」，到大、中、小五福裙褂，完整勾勒出裙褂由昔日官紳常服，演變為當代婚嫁禮服的百年歷史脈絡。同場展出裙褂大師借展的珍貴配飾、歷史書籍，以及剪裁工具與手工藝記錄，揭開「盤金繡」與「卜繡」等核心非遺技藝的神秘面紗。
當老手藝遇上AI新創意
傳統不代表守舊，HKDI特別邀請5傑出時裝設計師校友，包括蔡鴻成、鍾家晴、鍾梓浩、林健仁及黃麗茹重返母校，為非遺頂目注入創意，打造全新裙褂作品。他們大膽打破常規，將象徵吉祥的傳統紋樣與當代解構美學、前衛色彩融為一體，賦予傳統嫁衣全新時尚靈魂。
展覽同時展出HKDI學生，早前於裙褂大師班中創作的裙褂刺繡作品，學生先以人工智能(AI)生成傳統花紋並印於布料，再親手運用盤金及卜繡兩種傳統技藝完成刺繡，充分展現傳統工藝與數碼科技融合。
互動科技打卡 走入社區傳承
為了讓年輕一代更直觀地感受嫁衣魅力，展覽特別規劃AI互動拍照打卡區與婚嫁擺設。參觀者可以即場試戴精美華麗婚嫁配飾，在LED雜誌風格背景前，留下屬於自己的「新中式裙褂」造型照；亦可透過AI虛擬試穿系統，一鍵體驗不同款式裙褂上身的視覺效果。為了讓這份歷久彌新的文化走進社區，HKDI精選部分展品，於同區的調景嶺公共圖書館展出，誠邀市民觀賞，一起感受裙掛工藝的匠人精神。
《『非常』嫁衣：裙褂之變奏》展覽詳情：
日期：6月17日至11月30日(星期六、日及公眾假期休息)
時間：上午10時至中午12時、下午2時至下午5時
地點：香港新界將軍澳景嶺路 3 號香港知專設計學院時裝資料館A707室
票價：免費入場
查詢：HKDI
延伸展覽詳情：
日期：即日起至6月24日
地點：新界將軍澳翠嶺路4號調景嶺公共圖書館
票價：免費入場