香港快運x沙嗲王首推經典白咖喱 必食名物白咖喱香茅豬扒飯/蕃茄汁漢堡扒

出發旅行想在機上尋找家鄉滋味，現在香港快運航空HK Express帶來充滿香港特色的選擇！香港快運航空首度與香港經典品牌「沙嗲王」攜手合作，由2026年7月1日起，正式將承載着幾代人集體回憶的經典「白咖喱」帶上三萬呎高空，讓大家在旅途中都能品嘗到最地道的港式風味，即睇詳情。

歎盡惹味香濃白咖喱豬扒飯 提到沙嗲王，絕對會想起白咖喱，這款被譽為沙嗲王「三巨頭之首」的經典名物，憑藉30多年獨家研發的秘方，風靡香港老中青三代。這次聯乘主打「香港快運x沙嗲王」白咖喱香茅豬扒飯，將這份跨世代港人回憶原汁原味搬上高空！嚴選地道的泰國新鮮食材與多種獨特香料，再融入香滑椰奶調配出濃郁柔和的醬汁，淋在脆嫩的香茅豬扒上，一打開餐盒就能聞到垂涎三尺的經典香氣！

「香港快運 x 沙嗲王」白咖喱香茅豬扒飯

輕盈低卡椰菜花飯同步登場 想食得輕盈，這次的全新菜單亦有特別準備「香港快運x沙嗲王」蕃茄汁漢堡扒椰菜花粒粒。自家製漢堡扒肉嫩多汁，配上酸甜開胃的特製蕃茄汁，同時採用低碳水化合物的椰菜花飯來取代傳統白飯。高纖、低卡路里的健康選擇，讓一眾注重身形管理和健康飲食的旅客，也能盡情大飽口福。

「香港快運 x 沙嗲王」 蕃茄汁漢堡扒椰菜花粒粒

淘大分店化身主題店 贏走來回機票 由2026年7月起，位於九龍灣淘大商場的沙嗲王分店將成為限時「香港快運 X 沙嗲王」主題店。店內將推出獨家聯乘餐點，包括「香港快運x沙嗲王」白咖喱香茅豬扒飯及特別調製的「香港快運」主題特飲，凡惠顧聯乘餐更可獲贈限量紀念品一份。店內更設互動遊戲，顧客有機會贏取香港快運免費來回機票、沙嗲王餐飲券以及精美的香港快運周邊禮品，詳情請留意香港快運社交媒體發佈。 夏季地道美食菜單 網上預訂享高達72折

除了備受矚目的沙嗲王系列，香港快運在今個夏季的機上餐飲亦全面升級，注入更多本地元素。當中包括與知名烘焙品牌聯手推出的「香港快運x A-1 Bakery」卡邦尼意粉，以及「香港快運 x 堅信號」紅燒獅子頭炒飯。飲品方面亦加入經典港式奶茶與消暑必備的鹹檸碧。 2026全新夏季機上菜單重點推薦

全新機上餐飲將於2026年7月1日起正式供應。可於在香港快運官網或手機應用程式預訂機票時同步加購餐飲，即可享有高達72折的預訂優惠。