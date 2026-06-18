暑假好去處｜體育節夏日活動登場 免費玩板式網球/獨木舟水球/幼兒手球等 （附活動詳情時間表）

暑期將至，想趁暑假走出冷氣房活動一下筋骨，不妨留意第69屆體育節的連串節目。體育節將於6月至7月在全港多區舉辦多項運動體驗及競技活動，當中包括6月底舉行的「城市體育嘉年華」及7月登場的「VRC夏日浪花祭」，一個主打陸上多元運動體驗，一個以新興水上運動為賣點，讓公眾有機會接觸板式網球（Padel）、冰壺、獨木舟水球及龍舟等不同運動項目，啱晒想趁暑假動起來的大人細路。

暑假好去處｜ 第69屆體育節： 城市體育嘉年華 一次過試勻多種運動

率先登場的「城市體育嘉年華」將於6月28日在九龍公園體育館舉行。現場設有多個互動攤位及運動挑戰區，參加者可即場體驗不同類型運動，包括功能體適能挑戰、跳繩、自由搏擊、摔跤、冰壺及排舞等項目，在專業教練指導下認識各項運動的基本技巧。

其中近年迅速冒起的板式網球（Padel）亦會於現場設置體驗區。這項結合網球與壁球特色的運動，已被列為2026年愛知．名古屋亞洲運動會新增比賽項目，大家可趁機試玩率先感受其魅力。