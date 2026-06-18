暑假好去處｜體育節夏日活動登場 免費玩板式網球/獨木舟水球/幼兒手球等 （附活動詳情時間表）

暑期將至，想趁暑假走出冷氣房活動一下筋骨，不妨留意第69屆體育節的連串節目。體育節將於6月至7月在全港多區舉辦多項運動體驗及競技活動，當中包括6月底舉行的「城市體育嘉年華」及7月登場的「VRC夏日浪花祭」，一個主打陸上多元運動體驗，一個以新興水上運動為賣點，讓公眾有機會接觸板式網球（Padel）、冰壺、獨木舟水球及龍舟等不同運動項目，啱晒想趁暑假動起來的大人細路。
暑假好去處｜第69屆體育節：城市體育嘉年華 一次過試勻多種運動
率先登場的「城市體育嘉年華」將於6月28日在九龍公園體育館舉行。現場設有多個互動攤位及運動挑戰區，參加者可即場體驗不同類型運動，包括功能體適能挑戰、跳繩、自由搏擊、摔跤、冰壺及排舞等項目，在專業教練指導下認識各項運動的基本技巧。
其中近年迅速冒起的板式網球（Padel）亦會於現場設置體驗區。這項結合網球與壁球特色的運動，已被列為2026年愛知．名古屋亞洲運動會新增比賽項目，大家可趁機試玩率先感受其魅力。
暑假好去處｜第69屆體育節：VRC夏日浪花祭 投入夏日水上運動
來到盛夏時分，體育節另一焦點活動「VRC夏日浪花祭」將於7月25日在西貢域多利遊樂會翡翠灣會所舉行。活動以水上運動為主題，參加者可挑戰獨木舟水球、直立板水球（SUP水球）、懸浮支架獨木舟及龍舟等項目，在海邊享受消暑又刺激的運動體驗。這些活動適合不同年齡人士參與，無論是初次接觸水上運動，還是希望與親友共度夏日時光，都可在活動中感受運動與玩樂結合的樂趣。
暑假好去處｜第69屆體育節 多項體驗日及賽事陸續舉行
除兩大重點活動外，體育節6至7月期間亦設有飛盤同樂日、水底運動同樂日、賽艇體驗日、滾軸溜冰繽紛運動會、幼兒手球推廣活動，以及劍道、氣排球、棍網球和羽毛球等賽事，選擇豐富。
備註： 部分活動須預先報名。；個別活動或因實際情況有所調整。