睇波唔賭波！民政局推AR+AI元素展覽 免費整專屬報紙+送紀念品

睇波唔賭波！四年一度的世界盃近日開鑼，為了宣傳抗賭訊息，民政及青年事務局及平和基金聯合合辦抗賭主題展覽及互動遊戲。除了設立一系列的展板宣傳沉迷賭博的影響，更加推出多款AI及AR遊戲，以趣味方法讓市民了解各項抗賭知識。訪客亦可透過互動自拍機，設計專屬報紙風格海報，將抗賭訊息分享給親友。

設有4大AI及AR遊戲 活動設有多項體驗，由淺入深向訪客介紹抗賭訊息。最受歡迎體驗必屬4大AI及AR遊戲。玩家可透過連串遊戲，認識賭博的不良影響和非法外圍賭博的嚴重法律後果，同時學習建立健康生活習慣。只要答中指定題數，玩家更可換領豐富禮物，包括矽藻土杯墊、智能水樽、健身拉力帶及運動鞋袋。

打造專屬 報紙！ 另一焦點當然是個人化互動自拍機「抗賭大報社」。玩家不妨在自拍機前，擺出各種甫士拍照，系統將會以AI技術生成玩家的球星形象，並且列印報紙風格的抗賭海報。

活動由即日起至7月20日期間，接力進駐4大商場，包括馬鞍山新港城中心、啟德零售館和中環街市等，將「不賭波」的正向訊息帶給更多市民。 活動舉辦時間及地點 時間 日期 地點 上午11時至下午7時 6月6日至6月10日 新都城中心三期L1天幕廣場 6月19日至6月23日 馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場 7月1日至7月5日 奧海城一期高層地下活動大堂 7月10日至7月14日 啟德零售館1，G樓中庭 7月16日至7月20日 中環街市地下互動牆